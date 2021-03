Fede Bal contó cada detalle del día que se enteró que tenía cáncer

Hace exactamente un año, Fede Bal contaba mediante un video en Instagram que tenía cáncer en el intestino y que debía someterse a un tratamiento de quimioterapia. Ahora, curado, el hijo de Carmen Barbieri contó como fue el día que se entero de la dañina enfermedad.

"Quería contarles un poco lo que estoy viviendo estos días, me están llamando de muchos lados, amigos preocupados, el periodismo. Hoy que ya tengo un panorama, un camino que recorrer, quiero contarles algunas cosas. Hace pocos días me hice una colonoscopía y una endoscopía que salió mal. Me encontraron 10 pólipos que luego me extrajeron. Y un tumor en mi intestino que se llevó a analizar", decía el año pasado el actor en su cuenta de Instagram mediante un video que movilizó a todo el mundo.

Tras hacer un tratamiento muy grande que incluyó quimioterapia y radiofrecuencia logró vencer la enfermedad. "Por primera vez sentí que tenía algo importante para decir", reconoció en una entrevista con Facundo Arana para la campaña "Vivir con cáncer".

"Filmé un video donde conté paso por paso lo que tenía y lo importante de hacerse análisis. Ese mes las búsquedas en Google sobre cáncer de colon se amplificaron un 500 por ciento y los estudios médicos no tenían más turnos de la demanda de gente que abrió los ojos", explicó.

En la misma entrevista, Fede recordó su primera charla con el oncólogo: "El cuerpo me dio señales. El cuerpo me estaba diciendo algo pero yo no lo quería ver. Hasta que apareció una mujer hermosa en mi vida y me hizo dar cuenta de que con el historial que tenían mi abuelo y mi papá me tenía que hacer ver. A mi abuelo le pasó a los 50 años, a mi papá a los 40 y a mí a los 30. Evidentemente hay un gen que se despierta en mi familia y cada vez más lo hace antes de tiempo".

"Hice seis semanas de quimio, una pausa y después otras cuatro más. Tenía un montón de deudas, pero no pensaba en la muerte, pensaba en ordenar mi vida. Salí de los grupos de WhatsApp que no me aportaban nada. Necesitaba sanar y para curarse hay que dejar mucho y ser un buen paciente", confesó el actor de 30 años.

"Ahora tengo una apertura mental que antes no tenía, muchos cuidados, saber que es muy importante la alimentación y comer sano, mucho ejercicio. No me enrollo más con los momentos de la vida, la vida es hermosa aún en los dramas. Todo esto sirve para no hacerme problema por tantas cosas que me hacía... por mi carrera, por salir en la tapa de una revista. Ahora soy mucho más sincero", finalizó.

Luego de ser eliminado de MasterChef Celebrity, el ciclo de Telefe, Fede Bal protagonizó un escándalo mediático luego de que Ángel de Brito sacara a la luz un audio que le mandó a "el Polaco" diciendo que lo esperaba en su casa con la "pileta calentita y mujeres". Pero luego de aclarar que se trataba de una reunión de amigos, ahora el actor abrió su corazón y, en una entrevista, habló de cómo es su vida tras vencer al cáncer de colon.

"Tener que abrazar una enfermedad para superarla me enseñó a no mentir más. No me sentía feliz y ahora ya no me engancho con las peleas berretas de las redes. Prefiero estar con mis perros y con mi novia, en la pileta y lejos de lo que pase en la televisión, que de hecho no tengo. Siento que malgastaba mi tiempo y que debí hacer un cambio energético necesario para ser el que soy hoy. Que soy el mismo, pero con más aprendizaje", le contó a Revista Gente.

Finalmente habló de la relación con su pareja y con la que convive, Sofía Aldrey, con quien enfrentó rumores de separación, pero hace una semana a CARAS Digital se lo desmintió: "Desde hace un tiempo vengo haciendo un cambio. A Sofi no le interesan las tapas. Este es mi trabajo. Su trabajo es otro, y a su familia, que es de mucho poder, no le interesa mostrarse. Yo tenía parejas que sentían como un plus que me sacaran una foto. Para mí eso ya no es un plus en mi vida. Sofi me demostró que se puede vivir en privado y llevar, dentro de todo, una vida normal, preservando lo que hago en mi casa", dijo feliz.