Fede Bal ha estado en medio de la controversia desde su escandalosa separación de Sofía Aldrey, quien descubrió que la había engañado. En las últimas horas, la figura vuelve a ser el foco de atención al confirmar que está nuevamente en una relación y también habló sobre la polémica del 'Lavarropa Gate'.

Tras el escándalo del lavarropas, Fede Bal se confesó: "Me dolió muchísimo"

El actor visitó el set de 'Poco Correctos' en El Trece, donde abordaron el tema de su separación de Sofía y el escándalo del "Lavarropa Gate". "Hablando de mi última relación, me dolió muchísimo, porque fue una relación donde yo también amé mucho, me equivoqué un montón y calculo que las cosas se aprenden", explicó el actor.

"A partir de ahí, me pasó también entender que hay cosas que ya no puedo manejar en mi vida. Hay cosas que sí, claramente me hago cargo, levanto la mano y digo 'me equivoqué, soy un pelotudo...', eso lo hablo en terapia y con amigos", acotó el hijo de Carmen Barbieri.

"Y hay cosas que digo, prendo la tele y veo personas hablando de mí y diciendo fehacientemente fechas y cosas, digo 'eso no fue así'. Pero en un punto veo el lugar que ocupo, tengo un grupo de amigos que me mandan memes míos cuando pasan estas cosas", cerró Fede Bal sobre su escandalosa separación de Sofía Aldrey.

