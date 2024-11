El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal, Fede Bal, es uno de las personas más mediáticas de la República Argentina y tuvo más de una relación que no terminó de la mejor manera entre las cuales se encuentra Laurita Fernández y Sofía Aldrey, quien se enteró de que él le era infiel mediante el wifi del lavarropas y posteriormente al leer su computadora. En esta oportunidad, el artista se habría separado de Flor Díaz y en "Intrusos" brindaron una información exclusiva que los tiene a los dos como protagonistas.

Fede Bal y Flor Díaz.

Fede Bal suma un nuevo escándalo: se separó de Flor Díaz luego de un año de relación

Entre los detalles a los que puedo acceder "Intrusos", programa que se transmite por América TV, se encuentra que su estado de ánimo no sería el mejor debido a que nuevamente le tocó fallar en el amor, intentó remediar las cosas y no pudo cambiar la ecuación. Además, también revelaron que su seno familiar desconoce esta situación y que sería una cuestión muy rutilante en la actualidad.

La información la dio Guido Záffora y los panelistas fueron deduciendo más cuestiones de lo que ocurrió. Lo reciente tiene que ver con que ella se fue a vivir a México y tuvo éxito en "Tu cara me suena" y una vez que retornó a la Argentina se terminaron separando. “A él le gustaba de ella que no era mediática. Está muy mal. No funcionó y decidieron tomar caminos separados”, expresó en primer lugar el periodista.

Posteriormente, Pablo Layus no se guardó nada y le agregó picante al tema. Fede Bal no tiene buenos antecedentes en cuanto a sus anteriores relaciones y el mencionado panelista dio a entender que la temporada de verano lo llevaría a elegir estar soltero. A su vez, Pampito decidió consultar en esta sintonía y le envió un mensaje a Carmen Barbieri que le manifestó: "Me lo imaginaba. Él se quedó con la perrita de ella y no sé nada más. Y yo no pregunto”.

Un nuevo capítulo amoroso que no termina bien para Fede Bal que todavía es joven, tiene mucha vida por delante y aún más habiendo luchado y vencido en una de las batallas más difíciles que afrontan las personas cuando se despierta: el cáncer. Si bien se encuentra sufriendo por la ruptura amorosa con Flor Díaz, siempre mostró salir adelante y esta no serla la excepción para alguien que, como se dijo anteriormente, es un ejemplo de superación para muchas personas que se encuentran pasando por la misma situación.

BL