Fer Vázquez denunció que fue drogado por una fanática: "Nunca te vas a olvidar de mí"

Fer Vázquez, vocalista de Rombai, vivió un episodio lamentable luego de compartir un meet and great con un grupo de fanáticas. El artista recibió varios regalos, pero uno de ellos estaba pensado para drogarlo.

En diálogo con "Nosotros a la Mañana", Fer Vázquez comenzó su relato de la siguiente forma: "Ahora me río, pero la pase mal. Me invitaron de una radio para promocionar mi canción nueva y habían convocado gente para saludarme y escuchar la canción conmigo".

Fer Vázquez.

"A la salida los saludé y ahí estaba esta chica que me dijo 'Fer, nunca te vas a olvidar de mí, te lo prometo', me lo tomé natural, no me percaté de lo que me estaba diciendo. Me hizo firmarle una pancarta con el nombre de la canción y me había llevado estos brownies que me regaló para que me los comiera", agregó el artista.

El problema no fue ese, sino que eran los famosos "brownies locos" que se preparan con marihuana. Pía Slapka le preguntó entonces cuántos se comió y Fer Vázquez confesó: "Me los comí casi todos porque tenía tremendo hambre ese día".

Cómo se sintió Fer Vázquez después

"Me fui con unos amigos a jugar al fútbol y cuando uno consume eso capaz te pega al rato. Entonces me pegó al ratito cuando estaba jugando al fúbtol y ahí flashee que me moría, que me había dado un ataque", relató el artista entrando más en detalle.

Fer Vázquez.

Al ser consultado sobre los síntomas que hicieron que se de cuenta lo que había ocurrido, el vocalista sentenció: "Transpiraba mucho, me estaba dando taquicardia, veía raro, estaba muy lento con los movimientos".