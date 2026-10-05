Murió Zulema Galperín a los 90 años: la actriz de Chiquititas y Gasoleros

La actriz Zulema Galperín murió a los 90 años. La noticia fue comunicada este lunes 5 de octubre por la Asociación Argentina de Actores y Actrices a través de sus redes sociales, donde la entidad expresó su pesar por la partida de la intérprete y destacó el vínculo que mantuvo con la institución a lo largo de los años.

La trayectoria de Zulema Galperín

Zulema Galperín tuvo una extensa carrera artística que se desarrolló en distintos ámbitos. Trabajó en televisión, cine, teatro, publicidad y producciones para plataformas de streaming, construyendo un recorrido que se extendió durante varias décadas. Su llegada profesional a la actuación se produjo en los años 90, después de haber trabajado anteriormente en el área administrativa.

Zulema Galperín | Instagram

En televisión formó parte de ficciones muy recordadas, entre ellas Chiquititas, Poliladron, Verdad consecuencia, Gasoleros, Primicias y Epitafios. También participó de Viudas e hijos del rock and roll, Buenos chicos y la miniserie En París. En los últimos años, además, sumó trabajos en producciones para plataformas, entre ellas Envidiosa.

Uno de los momentos que amplió su popularidad fue su participación en el ciclo de sketches Préstico, dentro de Duro de domar. Allí interpretó a la recordada “abuela cocainómana”, un personaje que le permitió mostrar una faceta ligada al humor y que quedó entre sus trabajos más reconocidos por el público.

Su trayectoria también incluyó importantes trabajos en cine y teatro. En la pantalla grande participó de películas como Puan, Los justos, Eva Perón, Pacto de silencio, Blindado, Los adoptantes, La estrella roja y La extorsión. En teatro, en tanto, integró distintas propuestas y continuó vinculada a espacios de formación actoral.

El sentido mensaje de la Asociación Argentina de Actores y Actrices ante la muerte de Zulema Galperín

Zulema Galperín mantenía una vida artística activa y un estrecho vínculo con la Asociación Argentina de Actores y Actrices, institución de la que participaba de manera sostenida. Tras conocerse su muerte, la entidad la despidió con un sentido mensaje publicado en su cuenta de X (ex Twitter). “Con tristeza despedimos a la actriz Zulema Galperín, quien desarrolló su trayectoria en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad, y mantuvo un permanente lazo con nuestra Asociación hasta sus últimos días”.

Además, destacaron su compromiso con la actividad y sus ganas de continuar aprendiendo: “Su vínculo con nuestra Asociación se expresó en una presencia sostenida en las actividades, en su interés por seguir formándose y en su participación en elecciones y asambleas”. El comunicado cerró con un mensaje de afecto hacia la actriz: “La despedimos con afecto, recordando los momentos compartidos como compañera de nuestra comunidad”.

El comunicado de la Asociación Argentina de Actores y Actrices | X (ex Twitter)

Desde el año 2000, Zulema Galperín formaba parte de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, con la que mantuvo una relación cercana hasta sus últimos días. Además de su actividad profesional, participó de propuestas del Centro de Jubilados, actividades de capacitación y diferentes instancias institucionales. Con su muerte, el ambiente artístico despide a una artista que construyó una carrera singular y que dejó su huella en numerosas ficciones del país.