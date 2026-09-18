Murió Eugenio Zanetti, el argentino que hizo historia en los Oscar

Eugenio Zanetti murió este viernes a los 79 años en la ciudad de Buenos Aires. El artista, que el próximo 19 de octubre iba a cumplir 80, falleció de manera repentina mientras atravesaba una etapa de intensa actividad profesional y pocos días después de haber presentado una retrospectiva de su obra en Córdoba.

Falleció Eugenio Zanetti

Reconocido por su trabajo en cine, teatro, pintura, escenografía y ópera, construyó una trayectoria de seis décadas que lo llevó desde su Córdoba natal hasta Hollywood, donde alcanzó uno de los máximos reconocimientos de su carrera. En 1996 obtuvo el Oscar a la Mejor Dirección de Arte por Restauración y, tres años después, volvió a ser nominado por Más allá de los sueños, protagonizada por Robin Williams.

Las causas de la muerte de Eugenio Zanetti

La noticia del fallecimiento fue confirmada por personas de su círculo íntimo, quienes contaron que Zanetti se encontraba ensayando la ópera Los cuentos de Hoffmann en el Teatro Colón cuando se sintió mal. Luego regresó a su casa, donde sufrió una descompensación.

El artista falleció tras un ensaño en el Teatro

Sus allegados también señalaron que el artista se encontraba especialmente entusiasmado con los últimos proyectos en los que estaba involucrado. Pocos días antes había estado en Córdoba para presentar su retrospectiva en el Museo Tamburini y, en Buenos Aires, continuaba trabajando en la puesta de la ópera. “No paraba de trabajar”, señalaron desde su entorno.

Del arte en Córdoba a Hollywood: la trayectoria de Eugenio Zanetti

Nacido en Córdoba capital, Eugenio Zanetti comenzó su recorrido artístico desde muy joven. A mediados de la década de 1960 cursó el primer año de Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba y, durante sus primeros años vinculados al cine, participó en la filmación de Medea, dirigida por Pier Paolo Pasolini.

Eugenio Zanetti dejó una huella en el mundo del arte

Con el paso del tiempo, su trabajo lo llevó a convertirse en diseñador de producción y director de arte en Hollywood. Allí colaboró con reconocidos directores y figuras de la industria hasta alcanzar la consagración con el Oscar a la Mejor Dirección de Arte por Restauración en 1996.

El Oscar y una trayectoria que trascendió el cine

El reconocimiento de la Academia de Hollywood marcó uno de los momentos más importantes de su carrera, aunque no fue el único. En 1999, Eugenio Zanetti recibió una nueva nominación al Oscar por la estética de Más allá de los sueños, película protagonizada por Robin Williams. Su trabajo también fue reconocido en Argentina. En 2010, la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina le otorgó un Cóndor de Plata especial por su aporte a la difusión del cine argentino y de los profesionales del país en el exterior.

Una trayectoria que llegó hasta Hollywood

A lo largo de seis décadas, Eugenio Zanetti mantuvo una producción que atravesó distintas disciplinas y que no siguió un recorrido cronológico lineal. Pintura, cine, teatro, escenografía y ópera formaron parte de una obra que convirtió al artista cordobés en una figura reconocida dentro y fuera de la Argentina.