Lejos del periodismo, la nueva vida de Luciana Geuna tras renunciar a TN: una abrupta despedida y un futuro prometedor

Luciana Geuna atraviesa una etapa diferente dentro de su recorrido profesional. Tras varios años dedicada a la actualidad política y la conducción de programas informativos, la periodista decidió hacer una pausa en su rutina habitual para enfocarse en un proyecto que la encuentra explorando un terreno poco conocido y con nuevos objetivos por delante. La decisión llegó después de una profunda reflexión sobre los cambios profesionales y la necesidad de animarse a experiencias que hasta hace poco parecían alejadas.

De las noticias a la cocina: El nuevo presente de Luciana Geuna que promete

Luciana Geuna sorprendió con una decisión que modificó sus planes para los próximos meses. En medio de una agenda marcada por importantes compromisos laborales, eligió abrir una nueva etapa y apostar por una experiencia diferente que la llevará a desenvolverse en MasterChef Celebrity, un ámbito distinto al que construyó durante gran parte de su carrera. El anuncio despertó interés entre quienes siguen su trayectoria y dejó al descubierto una faceta que pocos imaginaban.

En las últimas horas, la conductora vivió un momento único en TN, sorprendiendo a la audiencia al anunciar que decidió poner en pausa su trabajo frente a las cámaras periodísticas. El anuncio llegó durante la emisión de ¿Y mañana qué?, el programa que condujo durante las noches de los domingos, donde compartió una despedida cargada de reflexiones sobre los cambios, las decisiones y la posibilidad de explorar nuevos caminos profesionales.

Lejos de presentar su partida como un cierre definitivo, Luciana Geuna eligió hablar de una transición. Frente a los televidentes, explicó que los desafíos no suelen aparecer de manera planificada y que, cuando llegan, muchas veces obligan a replantear proyectos y objetivos. “Los desafíos no aparecen porque sí, aparecen cuando aparecen, y uno toma decisiones en el momento en que los tiene”, expresó. Para ella, aceptar nuevas oportunidades implica movimiento, crecimiento y la posibilidad de ampliar horizontes.

Luciana Geuna y Jorge Lanata

Durante su despedida, también hizo referencia a una enseñanza que marcó su carrera. La conductora recordó el legado profesional de Jorge Lanata y destacó que una de las principales lecciones que recibió de su parte fue animarse a cambiar cuando la situación lo requiere. “Si hay algo que aprendí de él también es eso, animarme a los desafíos, animarme a cambiar y mover muchas veces de manera inesperada”, señaló. Esa frase resumió el espíritu de una decisión que dejó atrás la comodidad para apostar por una experiencia totalmente nueva.

La sentida despedida de Luciana Geuna a TN para lucirse en MasterChef Celebrity

En la misma línea, Luciana Geuna repasó el vínculo construido con el programa y con el equipo que la acompañó durante este tiempo. Contó que ¿Y mañana qué? fue un proyecto desarrollado en conjunto, del que se siente especialmente orgullosa, y explicó que su salida no representa una desvinculación definitiva. De hecho, aclaró que se trata de un “hasta pronto”, ya que tiene previsto regresar a la cobertura periodística en un año marcado por la agenda política y electoral.

Luciana Geuna se prepara para MasterChef Celebrity

La decisión de alejarse temporalmente de TN tiene una razón concreta, participar en una nueva edición de MasterChef Celebrity. El exitoso reality gastronómico se convirtió en la propuesta que la impulsó a explorar una faceta desconocida para el público. Según explicó la presentadora, la posibilidad de involucrarse de lleno en el universo de la cocina representó una oportunidad difícil de rechazar, especialmente porque implicaba salir de una zona de confort, construida durante años.

Lejos de mostrarse nostálgica, Luciana Geuna dejó en claro que atraviesa este momento con entusiasmo. “Estoy contenta de animarme, estoy contenta de hacer esto”, afirmó al cierre de su despedida. Esa frase sintetiza el presente de una profesional que, después de años de analizar la actualidad política y social, eligió exponerse a una dinámica completamente distinta, donde la competencia, la creatividad y el aprendizaje cotidiano ocuparán un lugar central.

Luciana Geuna confirmada para MasterChef Celebrity

Mientras se prepara para esta etapa, Luciana Geuna mantiene la certeza de que el vínculo con los televidentes continuará vigente. Antes de abandonar la conducción dominical, expresó su agradecimiento a quienes la acompañaron cada semana y aseguró que seguirá atenta a la evolución del programa desde su casa. Su mensaje no estuvo enfocado en una despedida permanente, sino en la idea de una pausa necesaria para crecer y sumar experiencias.

VDV