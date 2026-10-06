Murió Carlos Clerici, el locutor de Luchemos por la Vida, a los 62 años

La radiofonía argentina sufre la pérdida de una de las voces más destacadas del país. Carlos Clerici, reconocido periodista, locutor nacional y docente, falleció a los 62 años, una noticia que comunicó su propia familia en su cuenta de Instagram y que replicó Eco Medios AM 1220, la emisora donde condujo durante más de 15 años el ciclo La Otra Agenda. Su recorrido reunió programas de actualidad, propuestas culturales, la enseñanza de comunicación y una extensa labor en campañas de seguridad vial.

El público lo reconoce como una de esas voces habituales que acompañan los días incluso sin conocer su rostro en detalle, ya que durante 35 años secundó las publicidades de Luchemos por la Vida. Su estilo formó parte de una generación de comunicadores que entendió el medio como un espacio para conversar, ordenar la información diaria y prestar atención a temáticas que habitualmente quedaban fuera del radar cotidiano.

Carlo Clerici recibió un reconocimiento el año pasado por 35 años en Luchemos por la vida

Carlos Clerici: Una voz inconfundible y la identidad de Luchemos por la Vida

Durante tres décadas y media, Carlos Clerici puso su talento profesional al servicio de las campañas de concientización de la asociación civil Luchemos por la Vida. Su trabajo constante lo transformó en la identidad sonora de los mensajes viales que buscan prevenir accidentes en las calles y rutas del país. Al finalizar su vínculo laboral a finales del año pasado, la entidad lo despidió con un sentido homenaje en video donde destacaron su labor.

“Por regalar su voz profesional y su presencia, desde la primera hora de Luchemos por la Vida, en cada campaña, video o evento durante estos 35 años. Así, con su desinteresada y responsable entrega, se ha transformado en la identidad misma de esta Asociación. Muchas gracias, querido Carlos, por acompañarnos, siempre, incondicionalmente”, expresaron desde la organización al pie del material audiovisual compartido en YouTube.

Carlos Clerici: Pasión por los libros, el periodismo y la radiofonía diaria

Más allá de su tarea en la prevención vial, Carlos Clerici construyó una sólida carrera en la radiofonía con ciclos orientados al análisis, la cultura y la lectura. El vínculo con su programa La Otra Agenda nació a comienzos de 2009 y reflejaba una postura muy clara frente a los cambios en el medio. “Se acostumbraron a darle cada vez menos al oyente”, señalaba al criticar la pérdida de contenidos profundos en la programación radial. Esa premisa guió su forma de comunicar frente a los micrófonos.

"La otra agenda" despide a Carlos Clerici, entre tantos otros medios.

Su relación con la literatura también se consolidó en proyectos como Leer es un placer, ciclo que compartió junto a Natu Poblet en Radio Nacional AM 870 durante más de dos décadas, y posteriormente en El placer de leerte en Radio de la Ciudad AM 1110. Su currículum radial incluye pasos por emisoras como FM Horizonte, Radio del Plata, Radio Pinamar y Estudio Playa Pinamar, además de una formación inicial que abarcó estudios de Contador Público en la Universidad de Buenos Aires y su título de locutor nacional obtenido en el ISER.

Su hija le dedicó una emotiva historia en Instagram

Fuera de los estudios de radio, el comunicador volcó su experiencia en las aulas universitarias y terciarias. Dictó clases en el Instituto Universitario River Plate y en el Centro de Estudios Terciarios River Plate, donde formó a numerosos estudiantes en el área de la comunicación. También se desempeñó como capacitador en media training y asesor de prensa, además de conducir eventos corporativos e institucionales como el Coloquio de IDEA y las entregas de los premios Eikon.

Hoy, amigos, familiares y oyentes despiden a Carlos Clerici con profundo pesar en la parroquia Santa Francisca Javier Cabrini y en el cementerio de Flores, recordando a un profesional riguroso que dedicó su vida entera a la palabra hablada.