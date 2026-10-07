Quiénes son y a qué se dedican Juani, Tomás y Salvador, los hijos de la periodista Marisa Andino

Marisa Andino es una de las figuras más respetadas y queridas de la televisión argentina. Hija del recordado Ramón Andino y hermana de Guillermo Andino, consolidó su propia huella en los medios de comunicación como conductora histórica de Telenueve. Más allá de su éxito profesional en la pantalla chica, donde cosechó prestigiosos galardones y el cariño del público, construyó junto a su esposo, el cirujano Marcelo Velcoff, una sólida familia de tres hijos.

En este hogar, el peso del apellido y la vocación se entrelazaron de maneras muy diversas. Aunque crecieron rodeados de cámaras y estudios de grabación, los jóvenes eligieron rumbos profesionales totalmente diferentes, dividiéndose entre la pasión por la comunicación, el servicio a la salud y las leyes, pero manteniendo siempre un fuerte vínculo de unión y orgullo por el legado familiar.

Los hijos de la periodista Marisa Andino

Presencia en los medios y una pasión por Racing: Juani Velcoff, el hijo mayor de Marisa Andino y Marcelo Velcoff

El hijo mayor de Marisa Andino y Marcelo Velcoff es Juan Ignacio Velcoff, conocido públicamente como Juani Velcoff . Nació el 17 de noviembre de 1992, y se convirtió a sus 33 años en el fiel reflejo de la pasión de su mamá. Con el paso de los años, consolidó una destacada trayectoria en el ámbito de la comunicación y trabaja activamente como periodista y conductor de televisión y plataformas de streaming. A lo largo de su carrera pasó por diversos ciclos informativos y de entretenimiento, incluyendo la conducción de Amanece en Canal 9 e IP Noticias, el programa juvenil Altavoz por la TV Pública, y el espacio deportivo Primer Tiempo emitido vía Twitch para el diario Olé.

Juani Velcoff, el hijo mayor de Marisa Andino y Marcelo Velcoff

Más allá de las pantallas y los micrófonos, comparte con su madre un rasgo de identidad inalterable: su ferviente fanatismo por Racing Club, una pasión futbolística que define los domingos de la familia y el propio ámbito laboral del joven. El orgullo que despierta su evolución profesional quedó registrado de manera pública en las declaraciones de su mamá, quien, durante una entrevista brindada a la Revista GENTE, expresó con profunda admiración: "Juani es un fenómeno, un genio. Ya no le tengo que dar consejos porque lo lleva en la sangre". De esta manera, el joven logró forjar su propio camino y reconocimiento en la escena mediática, honrando el legado de su abuelo Ramón pero instalando con firmeza su propio apellido paterno.

Juani Velcoff, el hijo mayor de Marisa Andino y Marcelo Velcoff

Médico y bajo perfil: Tomás Velcoff, el hijo del medio de Marisa Andino y Marcelo Velcoff

El hijo del medio de de Marisa Andino y Marcelo Velcoff es Tomás Velcoff , quien nació en 1995. A diferencia de la herencia periodística que signó a gran parte de su familia materna, a sus 31 años, él eligió construir un camino profesional completamente alejado de los estudios de televisión y las cámaras, optando por mantener un marcado bajo perfil mediático. Inspirado por la trayectoria de su padre, sintió desde joven una profunda vocación por las ciencias de la salud, lo que lo llevó a estudiar la carrera de medicina. Tras años de intenso estudio, dedicación y esfuerzo académico, se consagró oficialmente como médico, especializando posteriormente su perfil profesional hacia la rama de la urología.

Tomás Velcoff, el hijo del medio de Marisa Andino y Marcelo Velcoff

Su graduación universitaria, ocurrida en marzo de 2022, representó un acontecimiento de inmensa felicidad y movilización emocional para todo su entorno íntimo. Al momento del tradicional festejo callejero de graduación, su madre no pudo contener la emoción y recurrió a sus redes sociales para expresar públicamente su orgullo. "Estudio, esfuerzo, dedicación, ¡pilares fundamentales para obtener grandes logros! Orgullosa de vos, Dr. Tomás Velcoff. ¡Te amo con toda el alma!", celebró con absoluta felicidad. Asimismo, en declaraciones capturadas por medios como La 100, la conductora manifestó de modo ferviente: "Me explota el corazón de felicidad y orgullo".

Tomás Velcoff, el hijo del medio de Marisa Andino y Marcelo Velcoff

Lejos de las redes sociales y la mediatización: Salvador Velcoff, el hijo menor de Marisa Andino y Marcelo Velcoff

El hijo menor y más reservado de de Marisa Andino y Marcelo Velcoff es Salvador Velcoff. Nació el 17 de enero de 2006; por eso, al haber nacido exactamente diez años después de sus hermanos mayores, se convirtió desde el primer momento en el integrante más mimado del hogar. A diferencia de Juani, quien convive a diario con la exposición, Salvador eligió perfilar su vida a sus 20 años bajo una absoluta reserva, manteniéndose lejos de las redes sociales públicas y evitando por completo la mediatización de su rutina. En esta línea, decidió volcar sus intereses hacia el campo de las leyes y actualmente se dedica a estudiar la carrera de abogacía, manteniendo la premisa de su hogar orientada a priorizar la formación universitaria.

Salvador Velcoff, el hijo menor de Marisa Andino y Marcelo Velcoff

Al igual que sus hermanos, hay un rasgo identitario que comparte apasionadamente con el resto de su familia materna: el fútbol. Salvador es un ferviente fanático de Racing Club, una pasión que heredó del legado familiar y que vive con gran entusiasmo desde chico. Su madre suele dejar en claro la profunda devoción que siente por él en cada oportunidad familiar. Con motivo de sus celebraciones de cumpleaños, la periodista comparte abiertamente su orgullo y describe a su hijo: "¡Buenazo mi Salva! ¡Te amo con todo mi corazón, amor de mi vida!".

Salvador Velcoff, el hijo menor de Marisa Andino y Marcelo Velcoff

A través de caminos profesionales tan diversos como el periodismo, la medicina y las leyes, Juani, Tomás y Salvador demuestran que el verdadero éxito radica en la autenticidad. Los tres hermanos Velcoff mantienen un vínculo inquebrantable que enorgullece diariamente a Marisa Andino, consolidando un legado familiar que trasciende las pantallas.

A.E