Murió Gilberto Scarpa, el empresario brasileño detrás de las fiestas más exclusivas de Punta del Este

El jet set sudamericano despide a uno de sus máximos referentes históricos. Gilberto Bálsamo Scarpa murió a los 87 años en Campinas, Brasil, y con su partida se apaga una de las épocas más deslumbrantes y excéntricas de Punta del Este. El empresario, dueño de un conglomerado industrial de quince compañías dedicadas a los envases plásticos y embalajes, conquistó el corazón del balneario uruguayo durante las décadas de los ochenta y noventa. Su residencia se convirtió en el epicentro absoluto de la vida social, donde el glamour, las celebridades internacionales y las puestas en escena faraónicas marcaron un antes y un después en la historia turística de la región.

Murió Gilberto Scarpa / Créditos: @lapinduca_pd2

Gilberto Scarpa: De un origen humilde al imperio industrial y la conquista de Beverly Hills

Nacido en Sorocaba, San Pablo, dentro de una familia de raíces italianas, Gilberto Scarpa construyó su colosal fortuna desde abajo. Tras forjar un holding que empleaba a más de cinco mil personas, descubrió Punta del Este en 1985 y quedó cautivado de inmediato por su magia. Tras pasar por el emblemático Hotel San Rafael y alquilar varias residencias estivales, compró el imponente chalet La Pinduca, ubicado en el exclusivo barrio Beverly Hills.

Gilberto Scarpacon Catherine Deneuve / Créditos: @lapinduca:pde

Bautizada con una afectuosa expresión brasileña que significa “querida” o “mi vida”, la propiedad de dos plantas emplazada en un terreno de cinco mil metros cuadrados se transformó rápidamente en el templo indiscutido del lujo esteño. Allí, el empresario combinó su talento para los negocios con una vocación innata de anfitrión impecable, dispuesto a consagrar su tiempo libre al arte de recibir.

Gilberto Scarpa: Las mil y una noches y la noche de los cuatro millones de dólares

Las reuniones organizadas por el magnate superaban con creces cualquier convención social tradicional para configurarse como auténticas superproducciones cinematográficas. Lo que comenzó en 1992 como una modesta cena íntima con mariachis y jazz para treinta personas -a la que luego se sumaron de forma imprevista figuras como Pelé y Pinky- escaló año tras año hasta alcanzar dimensiones inverosímiles. Su obra cumbre, recordada como "La noche de los sueños", demandó dos años de preparativos y costó cuatro millones de dólares.

Antonio Banderas y Melanie Griffith en una de sus fiestas / Créditos: @lapinduca_pde

Para montar aquel despliegue inigualable llegaron veinte camiones desde Brasil, se levantó una estructura transparente de casi dos mil metros cuadrados y se decoró el espacio con treinta y seis mil flores. El punto culminante incluyó una orquesta de ciento veinte músicos dirigida por el maestro Mariano Mores y un desfile incesante de personalidades de la política, la cultura, la diplomacia y el periodismo mundial. Por aquella época desfilaban habitualmente figuras de la talla de Diego Maradona, el empresario y relacionista público Pancho Dotto, y numerosas estrellas que competían por conseguir una codiciada invitación a sus eventos.

Gilberto Scarpa: Un legado de glamour que trasciende el tiempo

A pesar de los avatares económicos y los cambios lógicos en las tendencias del turismo internacional, la figura de Scarpa jamás perdió su aura mítica. En sus últimos años, el empresario mantuvo viva la llama de aquellos años dorados al regresar al balneario como invitado de honor para la tradicional Noche de la Nostalgia y al impulsar un proyecto de serie audiovisual titulado "Don Scarpa", concebido para revivir los secretos y anécdotas de su época dorada.

Gilberto Scarpa en la portada de Caras Brasil

Su impronta dejó establecido un estándar de sofisticación que ningún otro hacedor de eventos logró replicar con semejante nivel de impacto. Hoy, el mundo del espectáculo despide a Gilberto Scarpa, hacedor de una fantasía eterna, un caballero que entendió como nadie el arte de convertir cada verano en una leyenda inolvidable.