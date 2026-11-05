Mica y Cande Tinelli hablaron sobre la fobia social y los ataques de pánico que sufrieron por la exposición: “No todo es divino”

Mica y Cande Tinelli son partes esenciales del clan Tinelli, una de las dinastías más influyentes y determinantes en la historia de los medios de comunicación en la Argentina. El apellido, acompañado por todos los proyectos que realizó, se convirtió en sinónimo de éxito, audiencias masivas y una presencia constante en el horario central de la televisión local. Las hijas mayores de Marcelo Tinelli crecieron bajo una exposición que transformó la cotidianidad en un escenario público permanente, donde cada movimiento es examinado por millones de personas. Es por esto que decidieron romper el silencio para revelar el lado b de la fama y compartieron las consecuencias psicológicas de portar un apellido con tanto peso.

Los Tinelli, segunda temporada

Mica y Cande Tinelli se sinceraron sobre el peso de su apellido: "No es un tema de él ni con él"

Micaela Tinelli construyó su propio camino en el mundo empresarial lejos de las cámaras de televisión tradicionales. Con un perfil marcadamente ejecutivo, fundó Ginebra , una de las marcas de indumentaria más exclusivas y reconocidas de la moda argentina. A través de este proyecto textil, logró consolidar una identidad propia como diseñadora y empresaria. Por su parte, Candelaria Tinelli eligió una vía de expresión mucho más artística, disruptiva y de altísima exposición pública. La segunda hija mayor de Marcelo Tinelli incursionó con fuerza en la industria musical como cantante y utilizó sus redes sociales para consolidarse como una de las principales influencers de tendencias del país. Su estética particular, caracterizada por sus numerosos tatuajes y un estilo vanguardista, la convirtió en un foco constante de debates mediáticos, donde combinó su arte con el modelaje.

Si bien ambas lograron construir su vida lejos de la fama de su papá, el peso del apellido las sigue a todas partes. Es por eso que, en el streaming Resumido, hablaron sin tapujos sobre salud mental, la fobia social y los ataques de pánico que sufrieron por la exposición. "Hay algo del apellido que la gente cree que está buenísimo, y de verdad que me gustaría poder contar que hay toda una parte detrás que es dura. No siempre es divino", se explayó Candelaria, recibiendo el apoyo de su hermana. Sin embargo, aclaró, antes de detallar: "Siempre cuidándolo a papá; no es un tema de él ni con él". Acto seguido, expuso todos los momentos que sufrieron bajo el ojo público, y que no se ve por el "éxito" en la fama.

Mica y Cande Tinelli

Mica y Cande Tinelli: la salud mental y el "apellido exitoso"

Candelaria Tinelli fue la que decidió tomar el micrófono y sincerarse sobre la salud mental y el "apellido exitoso" que carga. "Tuve fobia social, pánico escénico, hay una vara del éxito muy alta que me cuesta. Todo es muy cuestionado", detalló, mientras Micaela Tinelli coincidía con ella, exponiendo que también lo había sufrido. De esta manera, la cantante habló sobre su arte y lo duro que fue el camino para poder comenzar a hacerse un nombre, lejos de las luces que le llegan a su papá.

A pesar de sus intentos y de todos los logros conseguidos, reveló: "No me termino de realizar en lo que me gusta porque me juzgan. No tenes la credibilidad". Para sortear esta situación, explicó que la mejor manera es alejarse de todos, sin tener algunas redes sociales donde surgen más debates, como X, y sin leer algunso medios de comunicación. "Llega un punto en el que no te tiene que importar, pero cuesta", continuó. Finalmente, cerró el debate contando una situación en específica, y demostrando el poder que puede llegar a tener la opinión ajena cuando la exposición existe. "Tuve ansiedad social, nivel no podía hablar por teléfono con mi psicóloga. La salud mental se pone en juego", reveló, mientras Micaela coincidía con ella.

Mica y Cande Tinelli demostraron que detrás de la exposición existe una realidad compleja y desmitificaron la idea de que no todo es divino en la cumbre del espectáculo.