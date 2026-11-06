Mica Tinelli compartió dos fotos inéditas junto a su hermana Candelaria, por su cumpleaños: “Mi persona favorita”

Micaela y Candelaria Tinelli crecieron bajo el foco de la escena pública argentina, construyendo perfiles e identidades sumamente particulares con el paso de los años. Mientras que la mayor consagró con fuerza su camino en el universo empresarial y del diseño con su propia marca de indumentaria, la menor expresó una faceta artística a través de la música, el modelaje y el arte corporal. A pesar de haber elegido caminos profesionales separados, ambas mantienen un vínculo inquebrantable que resiste el paso del tiempo y las distancias físicas. Esta profunda unión volvió a quedar en evidencia recientemente con motivo del cumpleaños de Candelaria. Para celebrar esta fecha tan especial, la empresaria de moda decidió volcar sus sentimientos en las redes sociales y le dedicó una serie de emotivas palabras e inéditas fotografías que reafirman públicamente su incondicional lazo de hermandad.

Mica Tinelli, Cande Tinelli

El saludo de Mica a su hermana, Cande Tinelli, por su cumpleaños

Como cada 6 de noviembre, Candelaria Tinelli se vuelve el centro de atención, para celebrar su cumpleaños 35. En una jornada tan significativa, sus seres queridos no dudan en homenajearla a través de posteos en Instagram, transformando la red social en un gran álbum virtual repleto de recuerdos compartidos, buenos deseos y profundas declaraciones. Entre todas las dedicatorias recibidas, la que más se destacó fue la de su hermana mayor, Micaela, quien decidió abrir el baúl de los recuerdos para rescatar dos fotos inéditas de su infancia.

En la primera de las imágenes compartidas en sus historias de Instagram, se puede observar a las dos niñas sentadas juntas en un decorado temático infantil inspirado en la película de La Sirenita. “Feliz cumpleaños a mi persona favorita de este mundo y del universo entero, te amo con toda mi alma”. Seguido a esto, compartió una escena cotidiana de la niñez de ambas, en la que Cande aparece tomando de una mamadera mientras Micaela la observa fijamente con una enorme sonrisa protectora. Conmovida por la nostalgia de la imagen, la mayor añadió: “Esta foto me arruina de amor, yo no sé si miraba tu mamadera o qué, pero vos me matás de amor mal. Feliz todo”.

El saludo de Mica a su hermana, Cande Tinelli, por su cumpleaños

La relación de Mica y Cande Tinelli: de las hermanas inseperables más conocidas de los medios

Micaela y Candelaria son fruto del primer matrimonio de Marcelo Tinelli con Soledad Aquino . Haber nacido en el seno de una de las familias más influyentes del espectáculo argentino moldeó sus vidas desde el primer instante. A lo largo de las décadas, la relación con su papá en los medios se caracterizó por una muestra de acompañamiento incondicional. Ambas se convirtieron en figuras recurrentes y pilares fundamentales detrás de las cámaras de sus grandes producciones. Además, nunca dudan en salir públicamente en su defensa ante cualquier tipo de polémica mediática, demostrando una lealtad familiar inquebrantable.

Frente a la mirada del público y de la prensa, se volvieron de las hermanas más inseparables del mundo del espectáculo. En todo momento, se muestran unidas entre sí ante cualquier adversidad, consolidando una alianza que trasciende lo meramente familiar. Aunque atravesaron momentos complejos, supieron capitalizar sus vivencias para fortalecer su unión. En el plano virtual y en sus proyectos cotidianos, se consolidan constantemente como un bloque indestructible. Ellas mismas se definen con frecuencia como mejores amigas y compañeras de vida, dejando en claro que no importa cuán diferentes sean sus caminos individuales, siempre se mantendrán tomadas de la mano.

La relación de Mica y Cande Tinelli: de las hermanas inseperables más conocidas de los medios



De esta manera, el festejo por los 35 años de Candelaria reafirma el lazo inquebrantable que las une. A través de este emotivo saludo, donde Mica Tinelli compartió dos fotos inéditas cargadas de nostalgia y amor, dejó en claro el lugar especial que ocupa su hermana menor, a quien define con orgullo como su persona favorita.