Filtran la fecha de estreno Gran Hermano y un detalle que dará de qué hablar.

Telefe prepara a contrarreloj la construcción de la mega casa en la que estarán los nuevos participantes de Gran Hermano, uno de los realities más famosos y más controversiales del mundo entero.

LAM dio a conocer detalles de cómo será la nueva casa de Gran Hermano 2022. Esta información fue filtrada directamente por su presentador, Santiago del Moro. El famoso conductor ya había dicho, semanas atrás, que se espera el estreno, para el 5 de septiembre; sin embargo, cómo viene la obra, está fecha habría sido muy ambiciosa y estaría lejos de cumplirse.

“La casa es impresionante. Van a ser casi 3.000 metros cuadrados de casa… Luego, va a haber un zoom con un cuarto y una cocina, ¡un lugar privado!”, comentó Santiago del Moro. Este detalle va a dar de qué hablar, pues será el nicho donde seguramente se van a generar los momentos más picantes del reality

Santiago del Moro agregó a los detalles: “Luego, al final de la casa, habrá un pasillo que lleva a lo que sería un foro o un microestadio. Se viene un Gran Hermano impresionante, con realidad aumentada y va a estar buenísimo”.

Se conoció la fecha de estreno de Gran Hermano

Telefe trabaja de manera ardua para que Gran Hermano pueda estar listo y al aire en septiembre. Pia Shaw, angelita de LAM, reveló que si todo sale bien, según como lo viene planeando la producción de Telefe, el reality más grande del mundo, se estrenaría para el 15 de septiembre de este año.

Verónica Lozano también dio detalles del nuevo Gran Hermano: "Los participantes van a ser entre doce y veinte, me dicen. Y todos los que están trabajando ahora firmaron un contrato de confidencialidad, porque no pueden contar nada. No pueden sacar fotos, nada".