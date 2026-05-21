Filtraron cuál habría sido el verdadero motivo de la ausencia de Susana Giménez en los Martín Fierro 2026

Susana Giménez no estuvo en los premios Martín Fierro 2026, y en las últimas horas se conoció una posible razón que va más allá de las explicaciones inicialmente dadas. La conductora había mencionado que no asistía porque no estaba nominada y que, además, se sentía muy cansada. Sin embargo, algunos detalles sugieren que la verdadera causa puede estar relacionada con temas internos en Telefe, el canal en el que ella trabaja.

Qué hay detrás de la ausencia de Susana Giménez en los Martín Fierro 2026

Juan Etchegoyen reveló en radio Mitre detalles que podrían explicar por qué Susana Giménez decidió no asistir a la ceremonia de los Martín Fierro 2026. Según contó, la verdadera causa no tiene que ver con el cansancio ni con Wanda Nara, como se había especulado inicialmente, sino con un problema con Telefe. En ese sentido, el periodista aseguró que la conductora está molesta con el canal y que esta situación se relaciona con la salida de una figura clave para ella.

Susana Giménez//Instagram

“Me llegaron unos datos muy fuertes sobre lo que sería una interna entre Telefe y la diva”, comentó el comunicador. La información indica que la diva se sintió decepcionada y enojada al enterarse de que Darío Turovelzky, quien fue CEO del canal por muchos años y una persona muy importante en su carrera, se iba del canal. Para ella, esa decisión fue un motivo suficiente para alejarse del evento. “A mí me hablan de una molestia de Susana con Telefe. Me dicen que a Susana le enojó enterarse de que Darío Turovelzky, ex CEO del canal, se iba. Se sintió decepcionada con los nuevos jefes”, informó Etchegoyen.

Susana Giménez//Archivo

El enojo de Susana Giménez con Telefe

El periodista explicó que la salida de Turovelzky no fue simple, sino que tuvo que ver con temas económicos. Según su versión, el ex CEO habría pedido un aumento salarial que los nuevos directivos no le concedieron, lo que llevó a su partida. Para Susana Giménez, esta situación fue un claro signo de que las cosas en canal de las tres pelotas no estaban en su mejor momento, y eso la habría afectado profundamente.

“Darío Turovelzky, además de ser el CEO de Telefe durante tanto tiempo, fue el principal motor y sostén para que Susana haga su proyecto”, resaltó Etchegoyen. La relación entre ambos era muy cercana, y la pérdida de esa figura clave pudo haber afectado mucho a la conductora. La ausencia en los Martín Fierro sería, entonces, un reflejo de su malestar con la gestión del canal y la forma en que se están manejando las cosas internamente.

Susana Giménez//Archivo

Por último, el conductor indicó que a la diva le sacaron la persona más importante de Telefe y aseguró que ese motivo podría afectar la continuidad y la buena relación que Susana Giménez tenía con el canal. “Si Susana no va al Mundial es porque las cosas con el canal están peor de lo que creíamos”, adelantó el periodista.