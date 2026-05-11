Lejos de la televisión, el negocio de Lucía, la nieta de Susana Giménez

Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, consolidó un negocio, lejos de la televisión, que refleja su propio camino y que se convirtió en una propuesta con identidad propia. La iniciativa comenzó como un proyecto pequeño y con el tiempo se transformó en una marca reconocida, con espacios que crecieron en Buenos Aires y también fuera del país.

Lucía, la nieta de Susana Giménez, es referente de un negocio propio, lejos de la televisión

Lejos de la televisión, Lucía Celasco desarrolló un negocio, se instaló como referente dentro de la moda sustentable y la reutilización de prendas. La propuesta de la nieta de Susana Giménez surgió hace más de una década y en la actualidad se expande con locales y presencia internacional, mostrando un crecimiento constante.

Lucía Celasco y Susana Giménez

A mediados de 2013, la emprendedora decidió, junto a dos amigas, dar forma a The Vintage Hole, una propuesta que comenzó como una feria de ropa. A pesar de la idea inicial, su proyecto rápidamente se transformó en un showroom en Palermo Soho. La idea era simple pero innovadora: reutilizar prendas en perfecto estado, darles una segunda vida y ofrecerlas a precios accesibles.

Con el correr de los años, la firma de Lucía Celasco sumó locales en Palermo Hollywood y se consolidó como un espacio de moda circular, con ropa, calzado y accesorios para mujeres, hombres y niños. A través de su cuenta de Instagram, la empresaria comparte su showroom, que cuenta también con un local virtual.

Lucía Celasco

En agosto de 2024, la nieta de Susana Giménez inauguró un nuevo espacio en Fray Justo Santa María de Oro, con dos pisos dedicados a prendas seleccionadas y accesorios de marcas nacionales e internacionales. La apertura incluyó actividades especiales y reforzó la identidad de la marca como referente de moda sustentable. Además, la firma amplió su alcance con locales en Estados Unidos, posicionándola en el mercado global.

Visión internacional y moda sustentable: El negocio de Lucía Celasco que es tendencia en moda

La propuesta de Lucía Celasco y sus amigas en The Vintage Hole se enmarca en la tendencia de la moda circular, que busca reducir el impacto ambiental de la industria textil. Su propuesta se centra en la selección de prendas nuevas y usadas en excelente estado, evitando el desperdicio y promoviendo un consumo consciente. Este enfoque la convirtió en referente de estilo y de alternativas sustentables en el mundo fashionista.

Lucía Celasco

Por otro lado, la nieta de Susana Giménez desarrolló una carrera como modelo. Participó en campañas para marcas argentinas y también internacionales, como Jean Paul Gaultier, lo que le permitió consolidar su imagen dentro del mundo fashion. Su estilo urbano y su presencia reforzaron su perfil como figura con identidad propia.

A sus 31 años, Lucía Celasco eligió mantenerse al margen del espectáculo y construir un camino profesional independiente. Su negocio, que ya supera una década de crecimiento, demuestra que logró instalarse como empresaria y referente de la moda sustentable. Con un perfil bajo, la empresaria se consolidó en un proyecto que trasciende fronteras.

Susana Giménez y Lucía Celasco

Lejos de la televisión, el negocio de Lucía, la nieta de Susana Giménez, se consolidó como una marca de moda sustentable con expansión internacional. Desde la apertura de The Vintage Hole en 2013 hasta sus locales en Buenos Aires y Estados Unidos, la empresaria construyó una identidad propia, basada en la creatividad y en una visión consciente de la moda.

VDV