Moria Casán reveló una picante teoría que enfrentaría a Wanda Nara y Susana Giménez

Moria Casán volvió a estar en el centro de la polémica en la previa a los Premios Martín Fierro, uno de los eventos más importantes de la televisión argentina que se llevará a cabo este 18 de mayo. La artista sorprendió con una interpretación audaz sobre el presente y futuro de Wanda Nara y Susana Giménez, las grandes figuras de Telefe que se disputarían un importante lugar.

La "One" en A la mañana con Moria (eltrece) expresó su visión acerca de la presunta estrategia que tendría Telefe con Wanda Nara y el posible reemplazo de la emblemática Susana Giménez, al recordar una conversación que mantuvo con Gerardo Rozín años atrás, en la que discutían el rol de la empresaria en la pantalla chica y su proyección en el canal. Esta versión, evidenció su percepción sobre el futuro del liderazgo en la televisión local y un posible enfrentamiento entre las mujeres.

Moria Casan reveló lo que ya era un secreto a voces sobre Wanda Nara

Moria Casán afirmó que Telefe estaría apostando fuerte por Wanda Nara, colocándola como la sucesora natural de Susana Giménez como diva de la pantalla chica. “Hace unos años me llamó Rozín y me dijo: ‘Moria, te necesito en un show nuevo porque va a venir Wanda Nara y la queremos empezar a formar’”, indicó sobre la conversación que habría tenido con el conductor, fallecido en 2022.

Moria Casán//Archivo

"Desde ahí se la está presentando a Wanda Nara para que sea la nueva Susana Giménez", dijo Moria, y agregó: "Para el canal, y por lo que esta mujer factura como empresaria, es la nueva Susana, te guste o no". La conductora dejó en claro que, en términos de glamour y estelaridad, la empresaria-modelo tiene un lugar privilegiado en la estrategia del canal.

Casán no dudó en señalar que esta movida del canal refleja una visión clara de futuro, en la que Wanda no solo ocupa un espacio en la televisión, sino que sería la estrella de Telefe. Este movimiento busca potenciar la imagen de Nara como una figura central en la pantalla, aprovechando su popularidad y presencia mediática. La estrategia del canal sería consolidar a la conductora de MasterChef como quien podría reemplazar a Susana Giménez.

Wanda Nara//Archivo

Moria Casán habló sobre posible competencia entre Wanda y Susana

Las declaraciones la One no se quedaron solo en la estrategia de marketing. La conductora fue más allá y aseguró que la verdadera rivalidad de Susana Giménez hoy en día sería la expareja de Mauro Icardi. "Yo creo que la competencia de Susana Giménez hoy es Wanda Nara", disparó, dejando entrever que la presencia de Wanda en la televisión podría estar desplazando a la histórica conductora.

Susana Giménez//Archivo

El comentario de Moria Casán se da en medio de la información que aseguraría que Susana no estaría presente en los Premios Martín Fierro. Desde el panel del programa de Canal 13 indicaron: "La figura de esta noche de Telefe va a ser Wanda y no sé si Susana se lo va a bancar”. Al respecto, Moria dejó entrever que ese portagonismo de Nara habría influenciado en la decisión de Susana Gimémez de no participar de la gala.