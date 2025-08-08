Filtraron cuándo y dónde será el matrimonio de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul son, sin dudas, una de las parejas más seguidas y comentados de Argentina. Sin embargo, las imágenes que fueron apareciendo en redes sociales, los supuestos detalles sobre cuándo y dónde se realizará su casamiento recién empiezan a salir a la luz.

Cuándo y donde se casarían Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Fue a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram que Pochi, periodista de Gossipeame, reveló una primicia que alimentó aún más la expectativa. Cuando un seguidor le preguntó si era cierto que la pareja se casaría a fin de año, la periodista fue clara: “Me dijeron que se casarían el año que viene en Argentina”.

Este dato llegó en un momento en el que la pareja atraviesa un presente profesional y personal muy intenso. La noticia del compromiso fue confirmada oficialmente por el periodista Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas, donde detalló que Rodrigo le propuso matrimonio a Tini durante un viaje romántico por Marruecos.

El periodista describió ese momento como un punto de inflexión en la relación. Según contó, la propuesta fue en un entorno espectacular que marcó un antes y un después en la pareja, haciendo realidad los rumores que hasta entonces solo circulaban en redes y medios de comunicación.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Luego de que trascendiera esta noticia, se vio a Tini y su familia en la incorporación de De Paul en el Inter de Miami, donde se mostraron más melosos que nunca. Más allá de las agendas apretadas, la relación de la pareja sigue firme y con planes a largo plazo. De hecho, el periodista también mencionó que Rodrigo le habría confesado a su círculo íntimo que la casa que compró en Miami está pensada para ser el lugar donde vivirán juntos “el resto de su vida”.

Con esta información, se confirma que tanto el compromiso formal como la consolidación del vínculo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul avanzan con paso firme. La espera por la boda, que se realizaría en Argentina el año próximo, tiene a sus seguidores muy expectantes.

F.A