María Becerra está atravesando su mejor momento profesional. Luego de lanzar su nueva canción para la película Rápido y furioso X, la artista se encuentra ensayando para su próximo show. Pero mientras la artista hacía eso, vivió una insólita experiencia al ir al kinesiólogo.

La encargada de revelar esta situación fue Estefi Berardi, que compartió en Mañanísima: "Te voy a contar algo muy gracioso. María estuvo ensayando mucho para este importante recital con su coreógrafa, que es Rocío Núñez, y tuvo un show previo de San Luis. María es súper exigente con su trabajo y como que le pidió a la coreógrafa que hicieran una pasada más. Venía haciendo tres ensayos diarios. Hubo un día que se despertó y comenzó a tener un dolorcito en la rodilla".

María en un evento de Rápidos y Furiosos X.

Luego, la panelista dio más detalles del episodio: "Entonces, pidieron un kinesiólogo. Ella, en general, viaja con su equipo y tiene su propio kinesiólogo, pero, en este caso, la llevó una organización externa en San Luis. Y desde esa organización le consiguieron un kinesiólogo para que le hicieran un poco de movilidad. La idea era que le hicieran unos masajes para descontracturar y pudiera continuar con los shows que tenía".

Becerra pidió un kinesiólogo en San Luis.

Sin embargo, se ve que el profesional no estaba concentrado en su trabajo, sino que quería lograr conocer a María. "El tema es que al kinesiólogo no lo conocían y era un chico súper jovencito de 23 años. Y viste cuando de repente te toca atender a un famoso y te choluleás. Lo que pasó fue que el chico quería hacerse amigo de María Becerra a toda costa. No podía creer que la estaba atendiendo. Lo que me dijeron es que un masaje para descontracturar un músculo dura diez o quince minutos y el chico se quedó cuarenta", continuó Berardi.

Imagen reciente de la cantante.

"Bueno, ella lo dejó", agregó entre risas Carmen Barbieri. "Ella es divina, la verdad. Hay que destacar que el chico nunca se desubicó ni nada raro. Pero, en un momento, ya cuando pasó el tiempo, él le pide a María si no podría subir una historia a su cuenta de Instagram promocionando que él era kinesiólogo", sumó Estefi.

Por último, Berardi terminó de contar la anécdota y explicó por qué María Becerra no pudo cumplir el pedido del kinesiólogo: "La realidad es que ella no puede hacer eso porque sus redes son para comunicar su música. Por estrategia de marketing, no podés contar algo que no tiene nada que ver. Fue gracioso que se le hacía el amigo, el amigo y, al final, vino el pedido".

María Becerra audicionó para "El Amor Después del Amor"

La cantante sorprendió a todos sus seguidores cuando reveló que quiso participar en la serie de Fito Páez antes de triunfar en la música. "Yo había hecho el casting en su momento para la serie", contó en una entrevista con Clarín.

Además, a pesar de no poder revelar que personaje quería interpretar, Becerra detalló: "No se puede decir cuál, porque no quedé. Pero sí, fue hace como 4 años más o menos. Yo ni siquiera hacía música, nada. Y no quedé, obviamente. Pero bueno, pasó todo lo de la pandemia y pensé que no se iba a hacer nunca".