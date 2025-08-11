Filtraron el video del desplante de Alex Caniggia contra Charlotte Caniggia: la intervención de Marley

La batalla mediática de Alex Caniggia y Charlotte Caniggia es de las últimas tendencias en la televisión argentina. Tras su reconciliación con Melody Luz, el influencer y su hermana demostraron tener muchas diferencias sobre la bailarina y esto los llevó a enfrentarse en diversas ocasiones. Marley los invitó a ser parte de "Por el mundo", el programa que viaja por diferentes lugares y recorre las culturas más exóticas. Sin embargo, esto generó discusiones y un desplante por parte del mediático.

Alex Caniggia, Charlotte Caniggia

El video del desplante de Alex Caniggia contra Charlotte Caniggia: la intervención de Marley

La separación y reconciliación de Alex Caniggia con Melody Luz fue una de las más escandalosas del último tiempo. Entre fuertes dichos contra el otro hasta un romance que aseguraron que no va a terminar, la pareja comenzó a recolectar enemigos en su contra, sobre todo la familia Caniggia sobre algunas actitudes de la bailarina. Esto llevó a que la relación de Alex con su hermana Charlotte Caniggia se rompiera públicamente y que ambos comenzaran a lanzar duros dichos contra el otro.

Alex Caniggia, Melody Luz, Charlotte Caniggia

En este contexto, Marley lanzó la nueva temporada de "Por el mundo", que está generando más escándalos de lo que se esperaba. Tras su entrevista con Mauro Icardi, y el revuelo que tuvo alrededor, viajó a China con los hermanos que se encuentran enfrentados, pero aun así aceptaron la invitación. Sin embargo, y lejos de querer arreglar las cosas, se filtró un video de Alex apuntando contra su hermana, y asegurando que no quería ser parte si ella estaba.

"Yo voy a grabar solo", dijo tajante Alex Caniggia, mientras que los productores intentaban encontrar una solución, según se puede observar en el clip compartirdo en redes sociales. Ante la constante negativa, Marley tuvo una intervención e intentó apaciguar la situación. "Es tu hermana. Nacieron juntos. ¿Cuál es el problema con ella?", expuso el conductor, pero fue interrumpido por su compañero y por el mediático, quienes siguieron discutiendo. "Marley, de corazón te digo, que si es con ella, no hago el programa. No me la banco, no la quiero ni quiero hablar con ella. Hagamos por separado; ella por un lado, yo por el otro", sentenció tajante.

En las redes sociales, los usuarios lanzaron diversas opiniones. Mientras algunos decían que se trataba de una discusión planificada y armada, otros quedaban sorprendidos con la pelea que hay entre los mediáticos. Alex y Charlotte Caniggia son de los hermanos de la televisión más conocidos por todos, y con su personalidad extravagante se ganaron a muchos seguidores. Sin embargo, esta discusión entre ambos los separó, al igual que a las opiniones.

A.E