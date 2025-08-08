Sin hablar de Wanda Nara y la China Suárez, así fue la nota de Marley con Mauro Icardi en "Por el mundo"

En la última emisión de Por el mundo, Marley viajó a Estambul para visitar a Mauro Icardi, la estrella del Galatasaray, y mostrar cómo es su vida lejos de la Argentina. Aunque la presencia de las cámaras podía prestarse a repasar los temas mediáticos que suelen rodear al futbolista —incluidos su pelea judicial con Wanda Nara y su romance con la China Suárez—, la charla tomó un rumbo completamente diferente: cero menciones a escándalos y foco absoluto en su día a día, su rutina y las costumbres que adoptó desde que vive en Turquía.

Así fue la nota de Marley a Mauro Icardi en "Por el Mundo"

Lejos del ruido mediático, Mauro Icardi habló de lo difícil que es moverse por la ciudad debido al fanatismo local. “Acá es muy difícil. Acá la gente es enferma, pasional”, confesó.

Luego contó: “Vengo todos los días a entrenar. Este centro nuevo me queda 10 minutos de casa. Hace poco conocí la mezquita. Voy con mi chofer y seguridad”. Sin embargo, sorprendió con una frase que dejó boquiabierto a Marley: “No conozco nada y hace tres años que estoy acá”.

El delantero también explicó que, a pesar de la distancia, nunca pierde el contacto con su país. “Uno está conectado siempre. Tenemos familia, gente allá, la tele argentina que la puedo ver desde acá”, relató. Además, combinó su amor por la comida turca con las tradiciones argentinas: en su casa preparan asado y platos típicos. “Siempre estoy con gente de Argentina, Francia e Italia”, añadió sobre el círculo íntimo que lo acompaña en Estambul.

Para cerrar, Mauro Icardi habló de lo que sintió al regresar después de un tiempo en Argentina: “Estuve bastante tiempo allá. Ya extrañaba volver y estar acá. Volver a entrenar”. Un encuentro relajado, sin frases explosivas en contra de Wanda Nara o referencias hacia la China Suárez, pero con el condimento inevitable de saber que, detrás de cámaras, sigue siendo uno de los nombres más comentados del espectáculo y el deporte.

AM