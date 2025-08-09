Salió a la luz el verdadero motivo por el que Fabián Cubero demandó a Nicole Neumann: tristeza y despedida

Un nuevo conflicto tiene como protagonistas a Fabián Cubero y Nicole Neumann. Esta semana, trascendió que el exfutbolista acudió a la Justicia para denunciar a la modelo por incumplir los días pactados que tienen cada uno para disfrutar de las vacaciones con sus hijas en común. Su enojo tiene que ver con que su expareja regresó de Europa tres días después de lo previsto y esto impidió que puedan realizar el viaje como estaba organizado.

Tras la muerte de Carlos Cubero, el padre de Fabián, salió a la luz el verdadero motivo por el que terminaron nuevamente enfrentados y con otro escándalo mediático.

Cuando parecía que las aguas se habían calmado entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, el viaje a Europa que realizó la top model con sus hijas terminó siendo un problema entre ellos. Según trascendió, el exjugador de Vélez se ofendió con su expareja porque llegó tres días después de lo pactado y esto perjudicó el plan previsto para las vacaciones de invierno.

Aunque para muchos se trató de algo menor y que no era para llevarlo a la Justicia, Ángel de Brito explicó en LAM que el viaje organizado a Mar del Plata tenía que ver con la salud de Carlos Cubero, el padre de Fabián que falleció el viernes.

En este sentido, el conductor contó que el estado del hombre era delicado y que se encontraba internado. “Por eso el viaje a Mar del Plata que habían organizado para las vacaciones". Y agregó: "El papá estaba enfermo, por eso querían hacer ese viaje, pero no pensaban que el desenlace iba a ser tan rápido”.

Pepe Ochoa, panelista del programa de América, brindó más detalles sobre la decisión que había tomado Fabián Cubero teniendo en cuenta la enfermedad de su papá: “Lo que pude averiguar es que el papá de Fabián venía mal desde hace bastante y Fabián había tomado la decisión que las vacaciones con sus hijas sean en Mar del Plata para que estén con el abuelo porque el estado de salud iba a ser cada vez peor".

Luego, reveló por qué la furia del deportista contra la madre de Indiana, Allegra y Sienna: "Esto Nicole lo sabía”. Acto seguido, explicó: “Le cuentan a la parte de Nicole y le dicen 'mirá, la realidad es que estamos eligiendo este destino por el estado de mi papá’. Entonces, ese es el foco del quilombo”.

Ante la sorpresa que generó la actitud de Nicole Neumann, Pepe Ochoa aclaró que ella estaba al tanto de que el cuadro era crítico. “No sabían que iba a suceder tan pronto”, expresó y sumó que todo el entorno familiar de Fabián Cubero se habían dirigido hasta Mar del Plata para poder acompañar a Carlos. Es por esta razón que él se enoja con ella y decide iniciarle acciones legales por no cumplir con lo pactado.

A través de su historia de Instagram, la pareja actual de Mica Viciconte despidió a su padre con una imagen juntos y escribió con profundo dolor: "Adiós". De esta manera, salió a la luz el verdadero motivo por el que Fabián Cubero demandó a Nicole Neumann y se encuentran nuevamente enfrentados.