Morena Rial contundente sobre el conflicto de Jorge Rial con el gobierno: “Esto es Argentina”

Morena Rial sorprendió a sus seguidores este martes 2 de septiembre al responder en Instagram sobre la situación que atraviesa su padre. En una ronda de preguntas, alguien quiso saber qué pensaba de la denuncia que involucra a Jorge Rial y su reacción fue lacónica: “Sin palabras. Esto es Argentina”. Acompañó el texto con el tema de Damas Gratis Quieren Bajarme, cuyas letras aluden a obstáculos y envidias, un gesto que muchos interpretaron como respaldo implícito al conductor.

Morena Rial fue contundente sobre el conflicto de Jorge Rial con el gobierno

La respuesta llamó la atención porque Morena, acostumbrada a expresarse sin filtros, esta vez optó por un mensaje medido, sin adjetivos ni confrontaciones. El contexto es sensible: Jorge Rial y el periodista Mauro Federico fueron denunciados por el Gobierno nacional por un presunto espionaje ilegal que incluiría la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En el marco de esa presentación, se solicitó el allanamiento de las oficinas de Carnaval Stream y un juez dictó una medida para impedir nuevas publicaciones mientras avanza la investigación.

Mientras la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados debatía la gravedad del caso y distintos bloques legislativos expresaban preocupación por la libertad de prensa, la hija del conductor eligió una frase corta pero contundente. El tono de resignación y crítica que encierra “Esto es Argentina” se leyó como apoyo silencioso a su padre en un momento judicialmente delicado.

El mensaje de Morena Rial

Desde su última detención a comienzos de año, Morena ha tratado de mantenerse lejos de la exposición familiar. Cada vez que la prensa le pregunta por Jorge o su hermana Rocío, asegura que “todo está tranquilo” y evita sumar tensión. Esa contención contrasta con los comentarios explosivos que en otros tiempos la convirtieron en protagonista de titulares y debates televisivos.

El gesto de ahora parece formar parte de una estrategia más prudente. Con su padre bajo la lupa judicial y mediática, la mujer evita descalificaciones o discursos encendidos, eligiendo un apoyo que se transmite más por insinuación que por declaraciones explícitas. Para algunos, es señal de madurez comunicacional; para otros, respuesta a un pedido del conductor de mantener la calma mientras se dirime el caso.

El proceso judicial que involucra a Jorge Rial continuará su curso y los medios seguirán atentos a cada movimiento. Por ahora, el mensaje de Morena Rial queda como síntesis de su posición.

