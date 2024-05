Flor Jazmín Peña confirmó su ruptura con Agustín Franzoni en septiembre de 2023. Todo parecía ir bien entre ellos, la separación había sido en buenos términos. El quiebre estuvo cuando en el verano, desde Pinamar, Nicolas Occhiato y Flor confirmaron su romance en el programa "Nadie Dice Nada" de Luzu TV.

Agustín Franzoni, Flor Jazmín Peña y Nicolás Occhiato antes del escándalo

Desde ese entonces Franzoni dio a entender que las fechas no coincidían y que Flor comenzó a salir con Nico mientras estaba con él. Agustín se mostró muy enojado y decepcionado con Florencia.

El día que anunciaron su relación Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Muchos pensaron que la salida de Agustín en Luzu TV tenía que ver con este triángulo amoroso, a lo que Franzoni nunca fue claro pero Nico Occhiato declaró que no tenía nada que ver su relación con Flor con la relación laboral que tenía con Agustín.

Agustín Franzoni apuntó contra Flor Jazmín Peña

Franzoni habló con Socios del Espectáculo de su nuevo proyecto junto a Grego Rossello, pero también volvió a dar declaraciones contundentes sobre Flor Jazmín Peña.

Agustín Franzoni y Grego Rossello en su nuevo proyecto juntos

Una de sus declaraciones fue "con Flor estaba para todo, estaba súper enamorado. Ahora ya no, trato de quedarme igual con lo bueno pero ella nunca aclara nada y siempre me deja a mí mal parado". Desde su separación con Florencia que Franzoni hace énfasis en que él siempre queda en el pero lugar y que la culpa la tiene ella.

Agustín Franzoni y Flor Jazmín Peña antes de su ruptura

Además sostuvo "yo estoy tranquilo de que me porté excelente pero siento que no podría tener ningún vínculo", refiriéndose a como se comportó en la relación con su expareja. Deja en claro también que con Flor no quiere saber más nada.

Su respuesta cuando le consultaron si Flor le fue infiel con Nico Occhiato fue inesperada. En la nota le preguntan "¿La relación de Nico y Flor empezó mientras estaba con vos?", a lo que Franzoni contestó "la verdad que no sé, no estoy seguro, fue incómodo obvio, yo tampoco entendía, estaba muy enamorado en ese momento".

En un momento de la entrevista fue directo y apuntó contra Florencia contando como se comportó ella con su expareja, "a su anterior pareja le puso un pasacalles para que sea su novia y a los cinco meses la dejó". Franzoni fue directo y con esta declaración dejo muy mal parada a Flor que todavía no declaró al respecto.

C.S.