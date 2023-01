Flor Vigna tuvo un terrible accidente: "Me podría haber matado"

Flor Vigna sufrió un grave accidente del que dio cuenta en sus redes sociales. A través de Instagram, la bailarina y actriz mostró los golpes que le quedaron.

"Me acabo de pegar un golpazo con la bici, me abrí toda. Me caí y lo primero que me salió decir es 'gracias', porque me podría haber matado", expresó la artista en sus historias de Instagram.

En el video que compartió, Flor mostró los raspones y golpes que se hizo mientras todavía se encontraba en la calle intentando recobrarse de la caída.

"Quedó toda rota. Se cayó de la bici, se pegó un palazo y se rompió toda, se lastimó mal. Pero es un tanque, es fuerte", contó luego Luciano Castro en una entrevista con Intrusos, dando cuenta del mal momento de su novia.

Qué dijo Flor Vigna de su relación con Sabrina Rojas

Flor Vigna habló con Teleshow y habló sobre la expareja de su novio, Sabrina Rojas. "Nos llevamos bárbaro" confesó la bailarina.

"Eso, como mujer, es una recontra garantía. Porque, ¿viste que dicen que conocés de verdad a la persona cuando te separás? Cuando vi que estaba tan bien con su ex, digo: '¡Guau!'". Sobre Sabrina Rojas, la ex pareja de Luciano Castro, Vigna no dudo en contar su opinión: "Cuando la conocí a ella, que es una mujer hermosa, increíble, muy buena desde el principio, dije: '¡Qué bueno! Esto también me da garantías'".

Tan buena es la relación que tiene Luciano Castro con Sabrina Rojas, que comparten momentos de sus hijos y cada uno de ellos suele estar acompañado de sus actuales parejas. Un ejemplo fue el cumpleaños de Fausto, el hijo menor de ambos, donde el "Tucu" López y Flor Vigna estuvieron y fueron parte del festejo.