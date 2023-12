Florencia Cabrera es una de las participantes de Gran Hermano 2024. En su breve presentación reveló que es diseñadora y productora de moda, y, desde hace poco tiempo, se dedica a trabajar como modelo curvy.

Florencia Cabrera

En su video para mostrarse al público fue contundente. “Siempre tuve otro tipo de cuerpo, no soy hegemónica como muchas chicas”, expresó durante el casting. “No me podía ver bajo ningún punto de vista”, confesó, haciendo alusión a que no se sentía cómoda consigo misma.

Florencia Cabrera

El importante cambio de mentalidad de Florencia Cabrera

A medida que su carta de presentación avanzaba, su seguridad lo hacía al mismo tiempo. “Soy esto y tengo que disfrutar la vida hoy”, soltó, al explicar que en la actualidad se muestra tal y como es.

Florencia Cabrera concluyó el casting contando su as bajo la manga que tiene como estrategia para ganar el certamen. “No le puedo caer bien a todo el mundo”, reveló, por lo que intentará estar positiva en todo momento. Finalmente, la modelo agregó que si a alguien le molesta su presencia que “lo trate en terapia”.

SDM