Florencia Peña reveló que habrá un nuevo personaje femenino en "Casados con Hijos"

El regreso de "Casados con Hijos" en su versión teatral, que tuvo que ser postergado por el avance del coronavirus y que finalmente llegará a las tablas el 15 de enero del año que viene, es tema de conversación todas las semanas. Primero los fanáticos esperaron a que se anuncie la fecha de presentación (ya hay más de 60 mil entradas vendidas) y luego se armó la polémica por la negativa de Erica Rivas (María Elena Fuseneco) a participar. Y ahora Florencia Peña reveló una novedad.

Con la baja confirmada de la actriz que, según trascendió, no estaba conforme con los guiones y su participación en los remates de los chistes, todos se preguntaron que iba a pasar con su personaje. Gustavo Yankelevich, productor de la obra, dijo en su momento que el personaje directamente no iba a aparecer, y no dio más información.

Pero ahora, en una entrevista con Revista Gente, "Flor" dio una información precisa sobre el futuro de la obra: "Se están reescribiendo los libros con la inclusión de un nuevo e inesperado personaje femenino, desconocido por todos. Que no reemplazará a María Elena, pero sorprenderá con su participación en la trama”, aseguró.

¿Quién llevará la pesada mochila que deja Rivas?