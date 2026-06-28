"Ernestina y Benicio", la emotiva foto que compartió Alejandro Guyot, el padre del hijo de Ernestina Pais

Este viernes falleció Ernestina Pais a sus 54 años. La conductora y periodista iba a realizar una función de la obra "El divorcio del año", en Tigre, cuando su auto fue embestido por una formación del tren Mitre. Durante esta mañana familiares y amigos dieron su último adiós, mientras que en las redes sociales continúan multiplicándose los recuerdos, mensajes y demostraciones de cariño. Uno de los posteos más conmovedores fue el del padre de su hijo Benicio, Alejandro Guyot.
El recuerdo de Alejandro Guyot a Ernestina Pais
Esta tarde, Alejandro Guyot, padre de Benicio, el hijo Ernestina Pais, compartió una foto donde se ve madre e hijo en un cañaveral. En la descripción tan solo señaló “Ernestina y Benicio”. En aquel entonces, Benicio era apenas un niño de 3 años, y Ernestina se encontraba en uno de los picos más altos de su carrera televisiva en el emblemático programa Mañanas Informales junto a Jorge Guinzburg.
Durante aquellos años de éxito en la televisión, Ernestina encontraba refugio en su nueva etapa como madre, aun así siempre enfatizó que su familia también eran sus amigos: “La verdad es que tengo una familia muy pequeña, bastante atomizada, porque las tragedias no son gratuitas y lo que pasó con mi viejo fue terrible. Quedamos mi mamá, mi hermana y yo, así que generé enormes lazos de amistad con mis amigos”, decía en aquel entonces. Esos mismos amigos son los que se acumularon de a decenas para despedirla, como es el caso de José María Muscari, que la despidió con un sencillo pero sentido “Chau Ernes, que seas feliz en tu eternidad” o Graciela Borges que eligió hacerlo escribiendo “Tristeza infinita, querida Ernestina”.
La fotografía como el origen y el puente hacia todo en la vida de Ernestina Pais
“Si me preguntan qué soy, digo ‘fotógrafa’” respondía Ernestina Pais a menudo, porque la fotografía había sido el hobby de su padre, quien fue desaparecido durante la dictadura convirtiéndose en una de las huellas en la historia de la periodista.. Y fue también la fotografía la profesión que la unió con Alejandro Guyot, quien construyó una amplia carrera como fotógrafo de una gran cantidad de medios nacionales e internacionales como La Nación, Inrockuptibles y El País.
La relación entre ellos duró diez años y fruto de ese vínculo nació Benicio, quien actualmente tiene 22 años y quien ha sido un motor para poder levantarse mutuamente a pesar de todo. "Con esas ansias de verme bien a pesar de todos mis errores te voy a recordar. Con esa niña que vivía en tu interior, te voy a recordar”, escribió en una extensa carta Benicio Guyot, a horas de la trágica noticia de la muerte de su madre.
En la foto que eligió Alejandro Guyot para capturar y atravesar este dolor se la muestra a Ernestina Pais de pie junto a su hijo, ella vestida de negro y sosteniendo una caña como si fuera una lanza, como si ella fuera una guerrera atravesando lo salvaje y protegiendo a Benicio. Hoy, volvió a usar la fotografía como expresión de la unión, de una despedida y de un amor eterno: “Ernestina y Benicio” o quizás sea para siempre: “Ernestina, Benicio y Alejandro”.