"Ernestina y Benicio", la emotiva foto que compartió Alejandro Guyot, el padre del hijo de Ernestina Pais

Este viernes falleció Ernestina Pais a sus 54 años. La conductora y periodista iba a realizar una función de la obra "El divorcio del año", en Tigre, cuando su auto fue embestido por una formación del tren Mitre. Durante esta mañana familiares y amigos dieron su último adiós, mientras que en las redes sociales continúan multiplicándose los recuerdos, mensajes y demostraciones de cariño. Uno de los posteos más conmovedores fue el del padre de su hijo Benicio, Alejandro Guyot.



El recuerdo de Alejandro Guyot a Ernestina Pais



Esta tarde, Alejandro Guyot, padre de Benicio, el hijo Ernestina Pais, compartió una foto donde se ve madre e hijo en un cañaveral. En la descripción tan solo señaló “Ernestina y Benicio”. En aquel entonces, Benicio era apenas un niño de 3 años, y Ernestina se encontraba en uno de los picos más altos de su carrera televisiva en el emblemático programa Mañanas Informales junto a Jorge Guinzburg.



La foto que compartió Alejandro Guyot.

Durante aquellos años de éxito en la televisión, Ernestina encontraba refugio en su nueva etapa como madre, aun así siempre enfatizó que su familia también eran sus amigos: “La verdad es que tengo una familia muy pequeña, bastante atomizada, porque las tragedias no son gratuitas y lo que pasó con mi viejo fue terrible. Quedamos mi mamá, mi hermana y yo, así que generé enormes lazos de amistad con mis amigos”, decía en aquel entonces. Esos mismos amigos son los que se acumularon de a decenas para despedirla, como es el caso de José María Muscari, que la despidió con un sencillo pero sentido “Chau Ernes, que seas feliz en tu eternidad” o Graciela Borges que eligió hacerlo escribiendo “Tristeza infinita, querida Ernestina”.

José María Muscari.

La fotografía como el origen y el puente hacia todo en la vida de Ernestina Pais

“Si me preguntan qué soy, digo ‘fotógrafa’” respondía Ernestina Pais a menudo, porque la fotografía había sido el hobby de su padre, quien fue desaparecido durante la dictadura convirtiéndose en una de las huellas en la historia de la periodista.. Y fue también la fotografía la profesión que la unió con Alejandro Guyot, quien construyó una amplia carrera como fotógrafo de una gran cantidad de medios nacionales e internacionales como La Nación, Inrockuptibles y El País.



La relación entre ellos duró diez años y fruto de ese vínculo nació Benicio, quien actualmente tiene 22 años y quien ha sido un motor para poder levantarse mutuamente a pesar de todo. "Con esas ansias de verme bien a pesar de todos mis errores te voy a recordar. Con esa niña que vivía en tu interior, te voy a recordar”, escribió en una extensa carta Benicio Guyot, a horas de la trágica noticia de la muerte de su madre.





En la foto que eligió Alejandro Guyot para capturar y atravesar este dolor se la muestra a Ernestina Pais de pie junto a su hijo, ella vestida de negro y sosteniendo una caña como si fuera una lanza, como si ella fuera una guerrera atravesando lo salvaje y protegiendo a Benicio. Hoy, volvió a usar la fotografía como expresión de la unión, de una despedida y de un amor eterno: “Ernestina y Benicio” o quizás sea para siempre: “Ernestina, Benicio y Alejandro”.

