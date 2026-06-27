“Sos, fuiste y serás eterna” las dulces palabras de Benicio, el hijo de Ernestina Pais a su mamá

La inesperada muerte de Ernestina Pais dejó en shock no sólo al mundo del periodismo y del espectáculo, sino también a toda su familia; en especial a su hijo Benicio Guyot Pais, de 22 años, fruto de la relación de la conductora con Alejandro Carlos Guyot Maschwitz. En este marco, su único heredero se pronunció en sus redes sociales con una sentida carta abierta donde se mostró a corazón abierto.

La carta que Benicio le hizo a su mamá, Ernestina Pais

A lo largo de su vida, Benicio Guyot, el hijo de Ernestina Pais, decidió mantener un perfil alejado de los medios de comunicación manteniendo total hermetismo en su vida privada. Asimismo, la conductora respetó esta decisión y durante entrevistas públicas evitó pronunciarse sobre la vida de su único heredero. Sin embargo, la trágica muerte de la presentadora generó que deje de lado su bajo perfil y despidió a su mamá con una sentida carta abierta que plasmó en su cuenta personal de Instagram.

Ernestina Pais y su hijo Benicio Guyot | Instagram

Con una foto vintage en la que Ernestina estaba visiblemente joven y él era un niño chiquito, Benicio expresó: “Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará”. En este marco, remarcó el cariño que a diario la comunicadora le transmitía. “Tus te amo pegajosos y constantes, los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un te amo hijo”, señaló.

En otro de los pasajes, subrayó su perfil profesional y la huella que dejó en cada recorrido profesional y en cada proyecto que encabezaba. “Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste, algo que muchos mueren sin sentir y vos lo hacías con toda plenitud”. En esta línea, resaltó una de las cualidades que la destacaban: “Estabas llena de alegría. Yo era tu todo y aunque me costaba admitírtelo y quizá nunca lo hice, vos el mío también”. Acto seguido, profundizó su mensaje con unas palabras cargadas de admiración: “Eras muy clara con tus ideales, deseos y goles. Tus rebeldías tenían propósito porque siempre luchaste por hacer que todo lo que toques o alcances, mejore”.

Ernestina Pais y su hijo Benicio Guyot | Instagram

La triste despedida de Benicio a Ernestina Pais

La fama y la popularidad de Ernestina Pais hoy, con su muerte, le generan a Benicio sentimientos duales. “Tu ida no es como una común. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar esta pérdida va a ser difícil”. No obstante, destacó el cariño de la gente que sentía aprecio por ella. “Pero trae algo bueno. Porque mucha gente te admiraba y amaba lo que representabas. La cantidad de mensajes que me llegaron me sorprendieron. Me habla gente que no conozco, que no se quién es, solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir les quedaron. Que tu impacto, fue real”, añadió con una mezcla de sorpresa, nostalgia y tristeza.

Ernestina Pais y su hijo Benicio Guyot | Instagram

En sus palabras, aseguró que siempre la recordará por la alegría que transmitía, por una risa capaz de iluminar cualquier lugar, por el apoyo incondicional que le brindó incluso en los momentos más difíciles y por esa esencia joven y llena de vida que nunca perdió. El mensaje concluyó con una profunda declaración de amor, al afirmar: “Sos fuiste y serás eterna. Te amo mamá”. En cuestión de minutos, este posteo se llenó de más de dos mil quinientos comentarios y miles de likes en apoyo a sus dulces palabras. Personalidades tales como Verónica Lozano, Rocío Irgazábal, Analía Franchín, Malena Pichot, María O´Donell, Verónica Llinás, Nazarena Vélez, Florencia Bertoti y Mercedes Morán -entre otros- les dejaron su apoyo ante este momento tan difícil que está atravesando.

El mensaje de Benicio Guyot a Ernestina Pais | Instagram

Así, a pocas horas de que comience el velorio de Ernestina Pais, su hijo Benicio Guyot, rompió el hermetismo y despidió a su mamá con una sentida carta abierta. Con un mensaje cargado de sentimientos, recuerdos y dolor, el joven de 22 años compartió una sentida despedida en la que destacó la personalidad, la fortaleza y el legado que la periodista dejó en su vida.