Luego de que trascendiera que Fabián Mazzei debió ser operado de urgencia, Araceli González compartió una foto de su marido pocas horas después de la intervención. Además, a través de su red social, contó detalles de la cirugía y reveló cómo se encuentra el actor.

Araceli González habló de la salud de Fabián Mazzei tras someterse a una cirugía de urgencia

Araceli González llevó tranquilidad a sus seguidores y compartió una emotiva noticia sobre la salud de su marido, Fabián Mazzei. Luego de que saliera a la luz que el artista había sido operado de urgencia por los fuertes dolores de espalda que padecía desde hacía tiempo, la esposa utilizó sus redes sociales para contar cómo salió de la intervención y expresar que su recuperación avanza favorablemente.

La noticia se conoció a través de LAM (América TV), donde Pepe Ochoa reveló que Fabián Mazzei había tenido que someterse a una cirugía de urgencia debido a las molestias que arrastraba como consecuencia de un accidente doméstico ocurrido años atrás. Ante la repercusión de la información, Araceli González publicó este sábado un mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía de su esposo, y expresó la felicidad que siente por el resultado de la operación.

Fabián Mazzei y Araceli González

"Con gran alegría comunicamos que Mazzei salió muy bien de su operación", comenzó Araceli González. Luego, le dedicó unas sentidas palabras a su pareja y celebró esta nueva etapa después de atravesar un momento delicado de salud: "¡Vos sos la mejor película de mi vida! Volviste a nacer bb. Te adoro, te amamos. Por más vida de la linda, por más vivencias, por más viajes y por más proyectos".

El significado especial de la foto de Fabián Mazzei que compartió Araceli González

Además, Araceli González explicó que la imagen que compartió tenía un significado especial, ya que había sido enviada por Fabián Mazzei pocas horas después de la intervención. "Esta foto nos envió él a 6 horas de operarse en el grupo de nuestra familia. Está bien y feliz. Su calidad de vida cambió", contó, dejando en evidencia el alivio que significó para todos el resultado de la operación.

La foto de Fabián Mazzei tras someterse a una operación de urgencia

Por otra parte, Araceli González aprovechó la publicación para agradecer a los profesionales de salud que estuvieron a cargo del procedimiento y destacó especialmente el trabajo del cirujano Gonzalo Kido, integrante del equipo del doctor Marcelo Greenberg. "¡Gran trabajo! Admiración total y admiración por lo que han hecho. Mis respetos a médicos maravillosos que entregan sus días a curar y sanar vidas", escribió la empresaria cosmética.

Finalmente, Araceli González volvió a dedicarle unas palabras de amor a Fabián Mazzei y destacó el acompañamiento de sus seres queridos durante este proceso. "Nos da felicidad verte así. La vida continúa. Somos familia. Somos nido. Estamos juntos. Gracias a la familia, hijos y amigos por estar", concluyó.

De esta manera, la foto que publicó Araceli González tras la operación de urgencia de Fabián Mazzei fue sacada por él mismo en medio de su recuperación. La actriz compartió su emoción al saber que salió todo bien y llevó tranquilidad sobre su estado de salud.