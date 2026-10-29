De Araceli González y Teresa Calandra a Ana Rusconi y Evelyn Botto: todos los invitados del exclusivo evento en Puerto Madero

Araceli González, Teresa Calandra, Ana Rusconi y Evelyn Botto fueron algunas de las personalidades que formaron parte de la presentación de Montecarlo, el nuevo espacio gastronómico ubicado en Puerto Madero. En un escenario elegido por celebridades y referentes, el encuentro reunió a numerosos invitados que disfrutaron de una propuesta pensada para combinar cocina, entretenimiento y vida social en un mismo lugar.

De Araceli González a Evelyn Botto: los invitados del exclusivo evento que marcó la noche porteña

Araceli González, Teresa Calandra, Ana Rusconi y Evelyn Botto coincidieron en la exclusiva inauguración de Montecarlo, el nuevo espacio gastronómico ubicado en Puerto Madero. La apertura reunió a reconocidos invitados en una velada marcada por la gastronomía mediterránea, la música en vivo y un ambiente pensado para compartir entre amigos y colegas.

Gaby Álvarez, Araceli González, Fabián Mazzei, Evelyn Botto, Fede Bal, Teresa Calandra en la inauguración de Montecarlo

Christophe Krywonis en la inauguración de Montecarlo

Ana Rusconi en la inauguración de Montecarlo

Araceli González y Fabián Mazzei en la inauguración de Montecarlo

Solange Cubillo en la inauguración de Montecarlo

Gaby Álvarez en la inauguración de Montecarlo

La presentación estuvo encabezada por el relacionista público Gaby Álvarez junto a las propietarias Alicia Areco Martínez y Mónica Tritta, quienes recibieron a los asistentes durante una noche en la que no faltaron las conversaciones, los brindis y los recorridos por el nuevo restaurante. La propuesta incluyó una degustación de platos inspirados en la cocina mediterránea, preparados con ingredientes frescos y una selección de sabores que forman parte de la identidad del lugar.

Entre las celebridades que dijeron presente se encontraron Araceli González y Fabián Mazzei, Teresa Calandra, Ana Rusconi, Evelyn Botto, Fede Bal, Joaquín Levinton, Gabriel Machado y Antonio “Corcho” López junto a su pareja, entre otros invitados vinculados al ámbito artístico y social. A lo largo de la noche, los asistentes compartieron distintos momentos en los espacios del restaurante, que abrió sus puertas en uno de los sectores gastronómicos más concurridos de la ciudad.

Fede Bal y Evelyn Botto en la inauguración de Montecarlo

Solange Cubillo en la inauguración de Montecarlo

Cocho López y su pareja en la inauguración de Montecarlo

Araceli González y Gaby Álvarez en la inauguración de Montecarlo

Joaquín Levinton en la inauguración de Montecarlo

Evelyn Botto y Araceli González en la inauguración de Montecarlo

Pablo Ini y Silvina Orfaly en la inauguración de Montecarlo

Araceli González, Teresa Calandra, Ana Rusconi y Evelyn Botto formaron parte del exclusivo evento de Puerto Madero. Participaron de una velada marcada por la gastronomía, la música en vivo y los encuentros personales en uno de los puntos más concurridos de la ciudad. La inauguración dio forma a una noche en la que la propuesta culinaria y la vida social se combinaron en un mismo escenario.

VDV