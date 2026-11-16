La trayectoria artística de Araceli González estuvo marcada desde sus cimientos por la espontaneidad y los giros inesperados. Invitada al ciclo Todo sigue igual (Canal 13), conducido por Roberto Moldavsky y Toto Kirzner - hijo de la actriz -, Araceli rememoró los momentos clave de su juventud y el salto a la fama que transformó su vida por completo.

Araceli Gonzíalez reveló la anécdota detrás del castig para la publicidad de By Deep

Araceli González: Un cambio radical que encendió la polémica con su manager

La historia de Araceli González comenzó a tomar forma en una época donde las pasarelas dominaban sus días, aunque el rumbo dio un giro absoluto por una decisión estética de última hora. Durante su paso por el programa, la artista recordó el detrás de escena de su consagración en una marca de indumentaria muy recordada.

Todo comenzó con un casting de gran relevancia. "Yo estaba con Pancho Dotto y me dice: 'Bueno, hay un casting muy, muy importante, que ya casi estás, creo'. Entonces yo voy a hacer, me acuerdo ahí bajo Belgrano, fui a hacer el casting. Me llaman a las 48 horas. Quedo elegida, pero yo cometí el error de cortarme el pelo 24 horas antes", relató la invitada ante la mirada de los conductores.

Aquel detalle no menor generó una crisis inmediata en su agencia de representación. Ante la consulta sobre cómo lucía en ese momento, ella misma detalló: "Claro, yo tenía carré y me lo corté tipo hombre. Entonces, cuando quedo elegida, Pancho Dotto me quería matar, porque dijo: 'Ahora el cliente por ahí no le gustas así'". Sin embargo, lejos de perjudicar su contrato, el resultado visual sorprendió a todos y marcó tendencia: "Y fue un boom, el pelo corto, todo eso", reconoció.

Araceli González: De estatua publicitaria a la consagración en la pantalla chica

La famosa publicidad de los jeans by Deep, donde simulaba ser una estatua que cobraba vida al vestir la prenda, funcionó como la puerta de entrada a un universo completamente ajeno a sus planes originales. Sobre sus aspiraciones de juventud, Araceli González confesó con total sinceridad en el estudio: "Y a partir de ahí empecé a trabajar acá en el canal, empecé a hacer un montón de cosas que yo no tenía ni pensado hacer. Si vos me preguntabas: '¿Vos querías ser actriz?', y la verdad no, no lo tenía pensado eso. Podría haber sido arquitecta una vez, yo quería ser arquitecta", admitió.

Araceli González en la gráfica de By Deep con el pelo corto

A pesar de no buscar la actuación como su meta inicial, la pantalla chica la adoptó de inmediato. Hecha la publicidad, llegó la televisión con La banda del Golden Rocket y el suceso de esta serie también dio lugar a que ella sea la noticia, pues comenzó a decorar las páginas de las revistas del corazón por su romance con Adrián Suar (con quien tuvo a su hijo Tomás), justo antes de convertirse en el nuevo zar de la ficción televisiva en la Argentina.

El fenómeno continuó expandiéndose con proyectos que marcaron la grilla televisiva de los años noventa. En 1994 estrenó Nano, una novela que protagonizó junto a Gustavo Bermúdez donde interpretó a Camila, una mujer sordomuda que sostuvo el reinado de la modelo devenida en actriz como preferida del público y encandilaba las tardes con el lenguaje de señas. A estos éxitos se sumaron otras ficciones muy recordadas como Sheik y Próvocame, esta última junto a Romina Yan y Chayanne, consolidando una presencia ininterrumpida en los hogares del país.

Sensibilidad a flor de piel y el rol indiscutible de madre de Araceli González

La charla en el programa también transitó por facetas más íntimas de su personalidad, dejando en claro que la sensibilidad sigue intacta con el correr de los años. Ante la consulta de Moldavsky sobre si era una persona afectada por el llanto, la actriz respondió sin titubear: "Sigo siéndolo", y aclaró qué situaciones la quiebran.

Araceli González junto a sus hijos Flor Torrente y Tomás Kirzner

Entre risas y memorias, descartó que sus hijos sean el motivo de sus lágrimas cotidianas, marcando los límites claros de la dinámica familiar. "Los hombres me hicieron llorar, pero mis hijos no", sentenció con firmeza. Lejos de adoptar un perfil pasivo, reafirmó su impronta materna con una frase fiel a su estilo frontal: "Yo siempre les digo que hasta que yo me muera voy a ser la madre y los voy a cagar a pedo como cuando eran chicos".

Así, entre anécdotas de pasarela con Pancho Dotto, recuerdos de un pelo rebelde que desafió a su propio manager y una carrera construida a base de carisma, Araceli González ratifica por qué continúa siendo una figura ineludible del espectáculo nacional.