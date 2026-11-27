Araceli González y Flor Torrente compartieron una nueva actividad vinculada al universo del make up y dejaron en evidencia una vez más la conexión que mantienen también en el ámbito profesional. En un encuentro que reunió moda, productos y trabajo frente a cámara, ambas eligieron propuestas cómodas y acordes a una jornada intensa, con detalles que acompañaron cada momento de la presentación. La aparición conjunta mostró una combinación de estilos pensados para un contexto dinámico, marcando las tendencias de la temporada.

Los looks de Araceli González y Flor Torrente que marcaron las tendencias del verano

Araceli González y Flor Torrente volvieron a mostrar su sintonía en un evento que combinó belleza, negocio y moda. En las últimas horas, la modelo compartió en redes sociales una serie de imágenes de ambas durante una transmisión especial de live shopping de G.ara Cosmetics, la firma de maquillaje y cuidado de la piel creada por la actriz. Más allá de los productos presentados, los estilismos elegidos por madre e hija captaron la atención por ofrecer dos alternativas prácticas y actuales para los días de calor.

Araceli González y Flor Torrente

La jornada se desarrolló frente a las cámaras, entre demostraciones de maquillaje, momentos de preparación y encuentros con el público que siguió la transmisión. En ese contexto, cada una apostó por prendas cómodas y funcionales, adaptadas a un formato que exigía muchas horas de actividad. Sus elecciones reflejaron dos caminos diferentes que coincidían en la misma idea: vestir con frescura sin perder practicidad ni presencia.

En las fotos se vio a Flor Torrente con una propuesta centrada en el denim. Eligió un conjunto de jeans oscuros con detalles de costuras que aportaban contraste. Sumó también un top a juego que dejaba los hombros al descubierto por sus breteles finos. Mientras que el pantalón de silueta amplia sumaba movimiento gracias a su caída relajada y a un cinturón de tela anudado sobre la cintura. El look encontró equilibrio en accesorios discretos, entre ellos un collar metálico, zapatos negros y un peinado que permitió dar protagonismo al maquillaje.

Araceli González y Flor Torrente

Por su parte, Araceli González apostó por una imagen asociada a la ligereza del lino. Lució un conjunto celeste compuesto por camisa y pantalón en clave monocromática. Las prendas, de líneas amplias y tejidos livianos, acompañaron con naturalidad la jornada especial que vivió la actriz. La camisa se llevó de manera relajada, con las mangas dobladas por encima de las muñecas, mientras que el pantalón mantuvo la misma suavidad visual gracias a una confección de caída fluida.

Lejos de la actuación, Araceli González triunfa con un negocio propio dedicado al make up y al skin care

La actividad que reunió a Araceli González y Flor Torrente tuvo como escenario el crecimiento sostenido de G.ara Cosmetics, el emprendimiento que la actriz puso en marcha en 2020, durante la pandemia. Lo que comenzó como un proyecto vinculado a una de sus pasiones terminó convirtiéndose en una nueva faceta profesional que ocupa gran parte de su agenda. La marca nació con una propuesta enfocada en maquillaje y cuidado de la piel desarrollados en Argentina.

Araceli Gonzalez

Desde sus inicios, el proyecto buscó construir una identidad basada en la naturalidad, un concepto que también suele reflejarse en la imagen pública de la actriz. Entre sus líneas de productos se destacan fórmulas aptas para quienes buscan opciones veganas. La filosofía detrás de la marca se acerca al concepto conocido como “makeup no makeup”, una tendencia que prioriza acabados sutiles, luminosidad y correcciones ligeras antes que transformaciones marcadas.

En una entrevista con Héctor Maugeri para +Caras, Araceli González habló, en 2024, sobre el presente de su empresa y explicó que el rol de empresaria fue ganando espacio en su vida profesional. Allí señaló que el desarrollo de la marca implicó un fuerte compromiso personal y una participación activa en distintas etapas de producción y diseño. También remarcó que el proyecto le permitió canalizar años de experiencia vinculados al universo de la belleza y trasladarlos a una propuesta concreta.

Araceli González en +Caras

Entre maquillaje, cuidado de la piel y moda práctica, Araceli González y Flor Torrente encontraron un punto de encuentro que quedó reflejado en cada una de las imágenes compartidas. La presencia de ambas en el live shopping de G.ara Cosmetics mostró no solo el crecimiento del emprendimiento impulsado por la actriz, sino también dos maneras complementarias de interpretar el estilo de temporada a través de prendas cómodas y versátiles.

VDV