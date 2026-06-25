Las fotos inéditas de Emilia Ferrero y Julián Álvarez con su hijo Amadeo: "Nuestro primer Mundial juntos"

Para la nueva generación de jugadores, este es un Mundial cargado de emociones. Si bien muchos ya tuvieron la experiencia de disputar Qatar 2022, para algunos la Copa del Mundo 2026 los encuentra en una etapa diferente de sus vidas. Ese es el caso de Julián Álvarez y Emilia Ferrero, quienes están viviendo su primera competencia mundialista junto a su hijo, Amadeo. A través de una serie de imágenes compartidas por la influencer en sus redes sociales, la familia se mostró disfrutando de esta nueva experiencia, combinando el disfrute de los primeros meses de vida del bebé y el espíritu que despierta la máxima competencia del fútbol.

Emilia Ferrero compartió un tierno álbum de fotos junto a Julián Álvarez y Amadeo

“Nuestro primer mundial juntos”, así tituló Emilia Ferrero el álbum de fotos que compartió en su cuenta personal de Instagram. En las imágenes, la pareja de Julián Álvarez fue sistematizando las experiencias de la primera Copa del Mundo como padres de Amadeo, el bebé de seis meses, entre momentos en la tribuna, banderazos y escenas familiares que reflejan su vida detrás del evento deportivo.

Emilia Ferrero junto a Amadeo | Instagram

En estos registros fotográficos se pueden ver diferentes momentos de la familia disfrutando de cada elemento que forma parte del Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026. Desde el pequeño vistiendo una camisetita de Argentina con el número que luce el delantero en el seleccionado y la palabra “papá”; imágenes del banderazo en Dallas City; una postal madre e hijo posando frente al espejo; cuadros con imágenes de Diego Maradona, Mario Kempes y Lionel Messi junto a frases emblemáticas del Rosarino (“¿Qué mirás, bobo? Andá pa´ llá, bobo”); e incluso tomas del niño siendo mimado por sus abuelas.

No obstante, las que se robaron todos los suspiros de su comunidad digital fueron las que aparecen ellos tres juntos y las que la pareja está disfrutando de un momento íntimo con su retoño. Entre ellas, una en la que Julián y Amadeo están recostados en una cama posicionados como el yin y el yang. El menor sostiene con sus manitas la cara de su padre, mientras apoya sus piernitas sobre su cabeza; en paralelo, el futbolista disfruta de estos mimos y de este tiempo compartido.

Julián Álvarez junto a su hijo Amadeo | Instagram

Emilia Ferrero y Julián Álvarez junto a Amadeo en la concentración y en la pantalla grande

En una de las tomas, se los puede ver a Emilia Ferrero y a Julián Álvarez sentados junto a Amadeo en el césped del campo de juego en donde entrena la selección nacional, en lo que parece ser un momento al aire libre. Mientras el nene sostiene una pequeña pelotita de fútbol con sus manos, sus papás lo miran con dulzura, creando así un tierno retrato familiar sumamente significativo.

Emilia Ferrero, Julián Álvarez y Amadeo | Instagram

Finalmente, la profesora de educación física compartió una de las imágenes más emotivas: se la ve junto a su bebé en la pantalla gigante del estadio de Dallas. En la escena, la joven de 25 años aparece sorprendida mientras observa el proyector con Amadeo dormido sobre su pecho, en un momento que refleja cómo palpita la tribuna el ambiente mundialista.

Emilia Ferrero y Amadeo en Dallas City | Instagram

De esta manera, mediante una serie de fotos que posteó en Instagram, Emilia Ferrero abrió las puertas virtuales de su intimidad y compartió postales inéditas de sus primeros días en Estados Unidos junto a su hijo Amadeo y Julián Álvarez. Mientras el futbolista mantiene el foco en sus compromisos deportivos, recarga energías junto a su pareja y el bebé protagonizando momentos imborrables para ellos que atesorarán para siempre.