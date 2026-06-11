El video de Ailén Cova, Valentina Cervantes y Emilia Ferrero juntas tras la polémica por las "mujeres de la selección"

A menos de una semana de que la selección argentina haga su debut en el Mundial 2026, se reavivó el debate en los medios acerca de la relación entre las “mujeres de la selección” y Ailén Cova, la esposa de Alexis Mac Allister. Sin embargo, este jueves 11 de junio, la diseñadora pareció poner fin a las especulaciones al mostrarse públicamente junto a Valentina Cervantes y Emilia Ferrero, en una imagen que reflejó cercanía y complicidad entre las tres.

La relación entre Ailén Cova y las “mujeres de la selección”

A principios de esta semana trascendió la noticia de que Ailén Cova no iba a formar parte de la serie de las “mujeres de la selección”. La novia de Alexis Mac Allister decidió bajarse a último momento de esta producción estrenada por la pantalla de Telefe. Si bien la mamá de Alaia había sido convocada por la producción junto a Valentina Cervantes, Agustina Gandolfo, Emilia Ferrero, Muriel López Benítez, Sabrina Di Marzo y Agustina Bacerano, horas antes de que se estrenara por la pantalla chica, dio un paso al costado.

Ailén Cova y Alexis Mac Allister | Instagram

De acuerdo a la información que divulgó Yanina Latorre en Sálvese quien Pueda -SQP- (América TV), la joven tuvo motivos cruciales para hacerlo. “Ella devolvió la plata. Fue por el hate que recibe en redes. Hablé con muchas botineras, me dijeron que es divina, amorosa, pero no se da con nadie”, señaló la conductora dejando entrever que a más de tres años y medio de la separación entre Cami Mayan y el futbolista, las repercusiones siguen en la web. En esta línea, también reveló que Cova no integra el grupo de WhatsApps de las parejas de los jugadores de la Scaloneta, lo que reavivó el debate sobre la relación de las mujeres.

Ailén Cova, Cami Mayan | Instagram

En esta línea, fue la propia diseñadora quien rompió el silencio y contó en Puro Show su verdadero vínculo con las chicas. “No pasó nada con ellas. Incluso me he juntado con varias fuera del ambiente del fútbol y desde el día uno me súper incluyeron”, garantizó. Asimismo, la aparición de Camila en el evento realizado por Caro Calvagni generó controversias nuevamente. “Con varias de las chicas tengo buena relación. Cuando uno se hace amigo en ciertas circunstancias trata de mantenerlo, y esto me pasa con todas mis amistades”, manifestó en el ciclo de espectáculos mencionado. Finalmente, resaltó que su separación no interfirió en las amistades que forjó estando de novia con el jugador: “Yo trato de tener vínculo cuando las personas son piolas. Hago lo mismo con cualquier amiga”.

Ailén Cova apareció en un video junto a Valentina Cervantes y Emilia Ferrero

Ailén Cova apareció en un video junto a Valentina Cervantes y Emilia Ferrero, luego de las especulaciones que circularon en los medios sobre su vínculo con las denominadas “mujeres de la selección”. En ese contexto, la diseñadora decidió despejar dudas al participar de una campaña publicitaria para una reconocida marca de hamburguesas, proyecto que compartió con la pareja de Enzo Fernández y la de Julián Álvarez.

Ailén Cova junto a Valentina Cervantes y Emilia Ferrero | Instagram

En las imágenes difundidas en su cuenta personal de Instagram, se la ve en un ambiente relajado, disfrutando de una charla distendida en torno a la comida. Tras la publicación, incluso etiquetó a las influencers, reforzando la buena sintonía entre ellas. Esta aparición pública terminó por consolidar una imagen de buena relación entre las tres, en medio de las versiones que circularon.

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en llegar: mientras algunos usuarios sostuvieron que se trató de una puesta en escena, otros celebraron el clima de amistad y buena sintonía entre Ailén Cova, Emilia Ferrero y Valentina Cervantes. En ese contexto, la actual pareja de Alexis Mac Allister pareció poner fin a las especulaciones sobre su vínculo con las denominadas “mujeres de la selección”, tras la difusión de estas imágenes.