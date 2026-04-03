Emilia Ferrero y Julián Álvarez mostraron por primera vez la carita de su bebé

Después de varias semanas de expectativa y con una exposición sumamente cuidada, Emilia Ferrero y Julián Álvarez compartieron por primera vez fotos donde se ve la cara de su hijo, Amadeo. Las imágenes aparecieron en sus redes y van por un lado bien concreto: mostrar el del día a día. El propio Julián acompañó el posteo con una sola dos palabras: “Momentos únicos”.

Julián Álvarez y Emilia Ferrero: cómo fue cambiando lo que mostraron de su hijo

El cambio se nota si se lo compara con lo que habían hecho en enero, cuando nació el bebé. En ese momento, la primera imagen mostraba solo las manos de ambos sosteniendo sus dedos, con el bebé recostado y vestido de blanco, en un encuadre cerrado que dejaba la cara fuera de plano. Incluso, hace unos días ya había aparecido una primera señal. Para el Día del Padre, para España, el 19 de marzo, Emilia compartió una foto de Julián con su hijo en brazos y le escribió: “Feliz día papucho, te amamos”. El futbolista la reposteó y respondió con un “Los amo”.

Julián con Amadeo en La Bombonera.

En las últimas horas, la pareja volvió a publicar una serie de fotos en Instagram y mostró un poco más de lo que venía compartiendo. Una de las que más se destaca es la de la cancha. Julián aparece en el campo con el bebé en brazos con el estadio lleno y banderas de fondo. Es la primera vez que llevó a Amadeo, de apenas tres meses, a un estadio. En la previa del partido de la Selección Argentina ante Zambia, en La Bombonera, lo alzó y lo meció con naturalidad, mientras varios chicos se acercaban curiosos para saludar al bebé. Emilia, por su parte, acompañó la situación desde cerca y le dio un beso antes del himno.

Amadeo en brazos de Emilia Ferrero.

Julián Álvarez y Emilia Ferrero: su visita a Córdoba con Amadeo

Otra de las fotos que publicó Emilia, en formato de diario de viaje, muestra a Julián con su hijo en el avión, en pleno traslado de Buenos Aires a Córdoba. Está sentado junto a la ventanilla, con el bebé en brazos, mirando hacia afuera, mientras se ve la camiseta que dice “Papá” con el número 9, un guiño directo a él.

Rumbo a Córdoba y en casa: la intimidad familiar de Julián, Emilia y Amadeo.

Después, todo pasa a Córdoba, más precisamente a Calchín, el pueblo de donde son ambos. La secuencia funciona como una visita a la familia durante su estadía en el país, que coincide con Pascuas. Emilia Ferrero aparece con el cochecito; en otra imagen, lo tiene en brazos; también se los ve acompañados por los abuelos desde el sillón y, en otra postal, salen a pasear todos juntos.