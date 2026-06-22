De Caro Calvagni a Agus Gandolfo, Kelci Rose y Emilia Ferrero, los looks de las "mujeres de la selección" en el segundo partido del Mundial

La fiebre mundialista de los argentinos tiene hoy un nuevo capítulo. Tras la victoria de Argentina frente a Argelia, este 22 de junio la selección va en búsqueda de una nueva victoria que les permita clasificar a los dieciséis avos de final. En este marco, las mujeres de la selección comenzaron a llegar al estadio de Dallas para apoyar no sólo a la Scaloneta, sino también a sus parejas. Este fue el caso de Caro Calvargni, Agus Gandolfo, Kelci-Rose y Emilia Ferrero quienes se hicieron presentes con looks ideales para vivir una calurosa jornada deportiva. A través de sus respectivas cuentas de Instagram, las chicas compartieron detalles de la previa.

El toque glam de Caro Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico

Caro Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, posó en el interior de su avión privado llegando a la ciudad de Texas con un look descontracturado, pero lleno de estilo. La diseñadora llevó la tradicional camiseta argentina con el número 3 y el nombre de su marido. Asimismo, optó por una versión top dejando al descubierto su abdomen. Debajo, vistió un denim en color celeste que aportó un toque urbano y súper casual para vivir la cita mundialista llena de comodidad y sin perder la elegancia. Para coronar su estilo, lució lentes de sol de diseño slim, una tendencia que pisa fuerte en la actualidad.

Look de Caro Calvagni para ver a la selección | Instagram

El look de Agus Gandolfo para alentar a su marido, Lautaro Martínez

Agus Gandolfo también se sumó a la tendencia de llevar la camiseta argentina de estilo corto y pantalones de jean de tiro alto y claros. En una imagen que compartió en sus historias de 24 horas, la esposa de Lautaro Martínez posó junto a su hijo Theo en el micro que la lleva directo al estadio. Allí, la empresaria vistió la remera con el nombre y el número que utiliza el delantero en la Scaloneta.

Look de Agus Gandolgo para ver a Argentina | Instagram

Kelci-Rose, la novia de Marcos Senesi, se sumó a la fiebre mundialista de la selección

Pese a que Kelci-Rose nació en territorio inglés, la novia de Marcos Senesi se vistió de celeste y blanco para alentar al defensor. A través de una serie de imágenes y videos que compartió en su perfil, se ve como la atleta lució diversas versiones de la camiseta de la selección argentina, siendo una de sus favoritas la azul intenso, con el número 10 en el pecho representando a Maradona y las tres franjas negras en las mangas. Además, llevó una pollera de jean azul y zapatillas deportivas estilo botitas, aportando una cuota chic a su look de cancha. No obstante, luego se colocó la camiseta argentina albiceleste con el número 2 y el nombre del futbolista.

Look de Kelci Rose para ver a Argentina | Instagram

Emilia Ferrero y su bebé alentaron a Julián Álvarez

Por su parte, Emilia Ferrero no se quiso quedar afuera de esta ola de fotos en redes y subió la suya junto a su bebé Amadeo. Madre e hijo posaron frente al espejo con sus respectivas camisetas argentinas junto con el número y el nombre de Julián Álvarez. La influencer también eligió la edición corta para dejar al descubierta su pancita, mientras que optó por llevar un pantalón de jean en color blanco, una combinación infalible para aquellas que apuestan por looks claros y livianos.

Look de Emilia Ferrero y su bebé Amadeo para alentar a la selección | Instagram

De esta manera, Caro Calvagni, Agus Gandolfo, Kelci-Rose y Emilia Ferrero mostraron sus improntas fashionistas en la antesala al segundo partido de la selección, con looks descontracturados, pero cargados de estilos, dejaron en claro que la moda también es parte de la efervescencia mundialista. Junto a otras famosas figuras del espectáculo y del deporte argentino, las mujeres de los jugadores se sumaron a las tendencias de lucir camisetas celestes y blancas con prendas de jean, una pieza tan versátil como atemporal que siempre queda bien.