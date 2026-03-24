Así es Natali, la chef privada de Julián Álvarez y Emilia Ferrero: paraguaya, nutricionista y con un pasado con otro jugador de la selección

Natali, la chef privada de Julián Álvarez y Emilia Ferrero, se convirtió en una presencia clave dentro de la rutina de la pareja. Con formación en nutrición deportiva y experiencia en la cocina de jugadores de élite. Su trayectoria en España y su capacidad para diseñar menús equilibrados la posicionan como una destacada profesional.

Nutricionista y paraguaya Natali, la chef privada de Julián Álvarez y Emilia Ferrero

Natali Melot es una chef paraguaya que desde hace varios años reside en España y se convirtió en una figura clave en la vida cotidiana de Julián Álvarez y Emilia Ferrero. Su rol va más allá de la cocina; es la encargada de diseñar y supervisar la alimentación del delantero, aportando su experiencia como especialista en nutrición deportiva.

Natali Melot, Julián Álvarez y Emilia Ferrero

Según se conoció, la profesional se ganó un lugar en la rutina del campeón del mundo gracias a su capacidad para equilibrar menús saludables con momentos de flexibilidad. Durante un video que compartió Agustín Creevy en su canal de YouTube, la chef explicó que logra equilibrar una dieta estricta con algún premio.

“Algún premio le damos, como ayer, que tuvo tres milanesas de premio anoche”, contó Natali Melot, justo después de los tres goles que metió el jugador cordobés al Rayo Vallecano. Además, comentó que organiza cada detalle de la alimentación de Julián Álvarez, buscando que los platos sean variados y balanceados.

Cabe destacar que la cocinera también tiene una especialidad en nutrición deportiva. Su propuesta combina proteínas de calidad, vegetales frescos y opciones que aportan energía sin descuidar el sabor. La idea es que el futbolista pueda sostener un rendimiento óptimo en la cancha, sin que la dieta se convierta en una rutina monótona.

Natali Melot fue chef personal de otro jugador del seleccionado argentino

Por otro lado, Natali Melot compartió también que la clave está en mantener un equilibrio entre lo saludable y lo cotidiano. “Julián come saludable, pero también tiene algún día libre”, contó. En la casa de Julián Álvarez, los menús preparados por ella fueron destacados por invitados como el exjugador de rugby Agustín Creevy, quien probó sus platos y aseguró que “todo fue delicioso”.

Natali Melot

Su trayectoria no se limita al presente con Julián Álvarez. Antes de convertirse en la chef personal del delantero cordobés, trabajó con Ángel Correa y su familia, otro jugador del seleccionado argentino y del Atlético de Madrid. El atacante también confió en ella para organizar su alimentación durante su etapa en España.

La presencia de Natali Melot en la vida de Julián Álvarez y Emilia Ferrero refleja una tendencia cada vez más marcada entre los futbolistas de élite. El trabajo de la chef se centra en adaptar la cocina a las necesidades específicas del jugador, teniendo en cuenta los entrenamientos, los partidos y los tiempos de recuperación.

Ángel Correa y Natali Melot

Natali Melot, la chef privada de Julián Álvarez y Emilia Ferrero, se consolidó como una figura esencial en la rutina del delantero y su pareja. Su experiencia en nutrición deportiva y su trayectoria en España le permiten diseñar menús equilibrados que acompañan el rendimiento del futbolista y la vida cotidiana de la familia.

VDV