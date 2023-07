Adrián Pallares y Luis Ventura están enfrentados desde hace un tiempo largo y es que, con la previa de los Premios Martín Fierro que tendrá lugar el próximo domingo 9 de julio, los medios y periodistas se preparan para lo que será una noche inolvidable.

Sin embargo, la interna entre ambos conductores está más fuerte que nunca, ya que desde Socios del Espectáculo, Pallares apuntó contra Ventura: ‘’Sigue incorporando amigos ¿Por qué siempre hay una casualidad del destino que los programas donde está Ventura están nominados? ¿Por qué los astros juegan siempre de ese lado?", expresó.

Adrián Pallares

Luego, Rodrigo Lussich no dudó en unirse a su compañero y bromeó, ante las declaraciones de su colega: "¡Si usted quiere que nominen a su programa, llame a Ventura de panelista! ¡Ventura te asegura una nominación! Es más, me animo a decir que te asegura el premio".

Sobre esta misma línea, Adrián prosiguió con su hipótesis y lanzó: "Yo no sé cómo es que el horóscopo da para que cada vez que Ventura trabaja en un programa, llámese ‘Polémica en el Bar’, ‘Pamela a la Tarde’ o ‘A la Tarde’ esté nominado ese programa”, comentó sin filtros.

¿Qué pasó entre Luis Ventura y Adrián Pallares?

En una nota para La Once Diez el año pasado, Adrián Pallares reveló cómo es verdaderamente su relación con Luis Ventura y sorprendió con sus dichos: "No me voy a arreglar porque no estoy peleado, yo solo les hice una devolución de algo que dijeron que me pareció incorrecto”.

Luis Ventura

Antes de finalizar su descargo, expresó el periodista: "El periodismo no se deformó, cada uno responde a su esencia. Los que se tiran a las redes y al mundo digital no son periodistas, porque no tienen fuentes y no saben chequear la información que dan, y desinforman sobre cosas muy delicadas".cerró Adrián Pallares.

D.M