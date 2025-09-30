Wanda Nara salió de lo convencional y propuso un estilo jugado lleno de tendencias para lucir en la alfombra roja de los Martín Fierro 2025. Su elección llamó la atención y recibió una lluvia de críticas tanto en las redes sociales como en algunos programas de espectáculos. Atenta a todo lo que se dice de ella, la empresaria cosmética decidió hacer un descargo para explicar su manera de vestir y, por supuesto, defender su propuesta fashionista.

El fuerte descargo de Wanda Nara tras las críticas por su look en los Martín Fierro 2025: "Amo mi vida"

Fiel a su estilo, Wanda Nara se presentó en los Martín Fierro 2025 con un look de la firma Dolce & Gabbana que se robó todas las miradas. Una elección diferente a lo que nos tiene acostumbrados: vestido ceñido a la figura en color negro y con lunares blancos.

El diseño estuvo confeccionado con un escote corazón, sutiles transparencias y una estética retro de los años 50 y 60. Si bien para muchos fue una vestimenta original que sale de lo convencional en este tipo de galas, para otros se trató del look peor elegido. Por esta razón, Wanda Nara no dudó en salir a defenderlo y asegurar que sus atuendos comunican su extrovertida personalidad.

Wanda Nara

“Guarden este look en favoritos, es lo que se viene: lunares, blanco y negro y pañuelos. Mi zapato roto, mi cábala. Y mi combinación de colores es lo distinto. Nunca me visto para encajar, me visto con lo que me gusta, me inspira o me representa”, escribió en una historia de Instagram junto a una postal donde se la ve posando y mostrando en detalle su vestuario.

El descargo de Wanda Nara por las críticas a su look en los Martín Fierro 2025.

Su fuerte mensaje se completó con las siguientes palabras: "No busquen nunca hacer feliz a nadie más que a ustedes mismos. Yo amo mi vida. Trabajo de lo que amo, estoy siempre con los míos, soy feliz. Copien”. Al final, agregó: "Wanda Nara, la bad bitch".

Pese a los comentarios negativos que recibió la conductora, cabe destacar que su look estuvo compuesto por tendencias europeas que pronto llegarán a la Argentina como los lunares blanco y negro, los vestidos al cuerpo y los complementos fashionistas que elevan la pieza protagonista. De hecho, Wanda Nara potenció su estilismo con un pañuelo de seda estampado en tonos naranjas, blancos y rojos, que llevó atado en la cabeza al mejor estilo de las divas clásicas, y unas gafas XXL negras, las cuales reforzaron la estética vintage chic.

Wanda Nara

En la red carpet, también sumó un tapado de piel negro, que aportó mucho volumen y un guiño glam, un bolso rígido de diseño geométrico con cuadros y frutas, y un brazalete dorado de gran tamaño. En la previa de la ceremonia, la propia Wanda contó que todo el armado del look fue su idea y que lo defendió hasta último momento para salir así.

Sin dudas, este look mezcla la sensualidad italiana con un aire de sofisticación retro y hollywoodense, siendo una propuesta acertada en la cantante. De esta manera, el fuerte descargo de Wanda Nara tras las críticas por su look en los Martín Fierro 2025 no se hizo esperar y en él destacó que es lo que se viene en moda y que nunca se viste para "encajar". Asimismo, tras salir en defensa de su jugado estilo, aseguró feliz: "Amo mi vida".