La particular coincidencia de Mauro Icardi y Wanda Nara: misma elección

La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara los mantiene en diferentes veredas del conflicto, siempre enfrentados a acusaciones y comentarios, mientras la Justicia hace su labor. Sin embargo, cada uno sigue haciendo su vida y creciendo profesionalmente, en Turquía y la Argentina. En las últimas horas, volvieron a ser conectados cuando tuvieron una particular coincidencia al momento de hacer una compra. Los usuarios no tardaron en notarlo y apuntaron con que ellos seguían unidos a pesar de la separación.

La identica elección que hicieron Mauro Icardi y Wanda Nara

Mauro Icardi no duda en mostrar su fabulosa vida en Turquía. En las últimas semanas, confirmó la mudanza con su pareja actual, la China Suárez, y con los hijos de ella. Su carrera en el Galatasaray sigue creciendo, mientras mantiene abiertas las batallas legales con su ex y la madre de sus hijas. Por su parte, Wanda Nara está siendo un completo éxito con su conducción de esperados realities en la Argentina, que no duda en mostrar en sus redes sociales, al igual que el cariño que le tiene a sus hijos.

Si bien cada uno siguió su camino por separado, hay una guerra aún vigente que los mantiene unidos. La tenencia de Francesca e Isabella, y su divorcio en Milán los pone enfrentados en diversas situaciones, donde acusan a la contraparte y lanzan sus críticas. Sin embargo, en las últimas horas, los usuarios de las redes sociales notaron que sus gustos siguen siendo los mismos, a pesar de lo que expresan en sus cuentas de Instagram y apuntar contra el otro.

Fede Flowers compartió en X que ambos tuvieron una particular coincidencia a la hora de comprar un celular. Amantes de lo más novedoso, Icardi y Nara eligieron el último IPhone 17, que salió hace apenas unas semanas, de color naranja. "Wanda y Mauro hasta se compran el mismo celular. Primero lo hizo el, luego ella. Saque sus conclusiones", escribió el periodista, y los usuarios no tardaron en dar sus opiniones alrededor de esta "casualidad".

A pesar de que la guerra legal y mediática entre ambos sigue vigente, Wanda Nara y Mauro Icardi siguen siendo protagonistas de titulares juntos, y coinciden en sus diversos gustos por los lujos y las novedades tecnológicas. Mientras que él está en Turquía, ella vive con sus hijos en la Argentina. Sus cruces en redes sociales siguen creciendo en cada ocasión que pueden, pero los usuarios no dejan de marcar esas "casualidades" que ocurren entre ambos.

