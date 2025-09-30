Wanda Nara volvió a estar en el centro de la polémica, en medio de una noche especial para la televisión argentina. La modelo y conductora estaba nominada en importantes categorías de los Martín Fierro 2025, pero todo eso quedó a un lado para los seguidores que notaron la compañía que ella tuvo en la velada. Si bien muchos aseguraban que Maxi López sería su compañero de los premios, ella habría ido al Hilton de Buenos Aires con su nuevo novio, Martín Migueles, y los usuarios de las redes sociales explotaron al respecto.

Wanda Nara y Martín Migueles son protagonistas de varios titulares de los medios de comunicación, luego de que se diera a conocer su supuesta relación. La modelo estaría de novia con un supuesto socio de Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio, reconocido empresario de Nordelta. Sin embargo, mantienen ocultas sus interacciones en sus redes sociales. El lunes 29 de septiembre, se celebró la 53º edición de los Premios Martín Fierro, donde la modelo se llevó la terna a Mejor Big Show con BakeOff Famosos, y llamó la atención con su jugado look. Pero su acompañante también fue centro de atención.

Durante semanas, se dijo que la ella iría con su expareja, Maxi López, con quien demostró una gran cercanía desde que llegó a la Argentina. Sin embargo, las redes sociales notaron que desfiló por la alfombra roja sin compañía, y que compartió fotos de sus hijas, quienes disfrutaron del evento en la habitación del lujoso Hilton de Buenos Aires. Rápidamente, comenzaron a indagar más y encontraron que Migueles también la había acompañado al exclusivo evento, pero ella lo habría ocultado de todos.

Marcia Frisciotti de Gossipeame compartió en sus historias de Instagram que un usuario reconoció al empresario perfilado en segundo plano en una historia donde sería la habitación en la que ella se preparó para la gala. “Despacio reproducí y te sale el pibe de perfil… No sé por qué lo esconde tanto, subió como mil fotos y en ninguna él, pero en los comentarios sí: amor, amor, amor”, destacó el seguidor de la periodista, y las redes sociales fueron tajantes con la modelo.

Criticas a su alrededor crecieron, sobre todo al haber decidido llevarlo a unos premios de importancia como lo son los Martín Fierro. Sin embargo, Frisciotti defendió a Wanda Nara y expuso: “Lo mejor que puede hacer Wanda es esconder a Migueles… así que la banco mil en esto”. La modelo volvió a ser centro de la polémica, junto a su supuesto nuevo novio. Ella siguió manteniendo el silencio en redes sociales, al igual que su relación en secreto. Pero los usuarios no se lo dejaron pasar y apuntaron contra la posible presencia del empresario.

