Gran Hermano se encuentra en su etapa final, con pocos participantes en la casa y gran expectativa fuera de ella. En este contexto, Ángel De Brito y Gastón Trezeguet tuvieron un fuerte cruce en redes sociales debido a las opiniones del periodista sobre el programa conducido por Santiago Del Moro.

El fuerte ida y vuelta de Ángel de Brito y Gastón Trezeguet por Gran Hermano

“Ayer Furia no insultó a nadie, no habló de sus excompañeros con el mismo veneno que ellos la destrozan afuera, ella sabe que el juego de la casa terminó. Furia es mucho más amorosa, afuera, que muchos de los resentidos. Siga educando”, dijo en un tweet el panelista. “Furia educa Ja, ja, ja”, respondió el periodista.

“La doble moral es la de ustedes que supuestamente destruyen Gran Hermano a diario, pero viven de él y no pueden dejar de hablar del formato. Más doble moral que esa no existe”, redobló la apuesta el ex participante de Gran Hermano. “Gastón, vos seguís adentro de la casa hace 20 años. Los realities y sus participantes son aves de paso. Te sacan de los programas como a un almohadón. LAM habla de lo que se le canta desde que arrancó. ¡Inténtalo!”, siguió el conductor de LAM.

“Rey, seguí sintiéndote exitoso en tu programita pedorro y en tu canal de verg..., si no das para más no te agarres conmigo, no sos Santiago, ni Tinelli, ni Guido. Bájate del pony y seguí participando”, dijo Gastón Trezeguet. “Gastón ni siquiera sos yo. Sacá cuentas. Estás muy enfermo. Y cada vez más ridículo. Dejá de dar pena”, continuó Ángel De Brito.

