El fuerte mensaje de Anita Espasandin en medio del reencuentro de Benjamín Vicuña con sus hijos

Anita Espasandin suele utilizar sus redes sociales para compartir momentos de su vida cotidiana y mensajes que la representan. Este jueves 4 de junio, la pareja de Benjamín Vicuña llamó la atención de sus seguidores al publicar una profunda reflexión sobre la infancia, pocos días después del esperado reencuentro del actor con sus hijos Magnolia y Amancio.

Anita Espasandín y Benjamín Vicuña

La felicidad de Benjamín Vicuña por la llegada de Magnolia y Amancio

El encuentro familiar se produjo luego de que Magnolia y Amancio Vicuña regresaran a Buenos Aires desde Turquía, donde habían estado junto a su madre, la China Suárez, y Mauro Icardi. La llegada de los niños fue recibida con mucha emoción por Benjamín Vicuña, que volvió a compartir tiempo con ellos tras varios meses de distancia.

Benjamín Vicuña con sus hijo Magnolia y Amancio

En este contexto, Anita Espasandin compartió una historia de Instagram que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. “Los niños no son el futuro, son el presente. Que el horror no nos deje indiferentes. Cuidar de las infancias es la forma más profunda de cambiar el futuro, y es responsabilidad de toda la sociedad”, escribió.

Mensaje de Anita Espasandin en Instagram

Si bien la empresaria no hizo referencia directa a ninguna situación particular, sus palabras resonaron especialmente en medio de la atención mediática que despertó el regreso de Magnolia y Amancio y el reencuentro con su padre.

Anita Espasandin se sinceró sobre su relación con Benjamín Vicuña: "No tenemos familia ensamblada"

Lejos de los conflictos y la exposición pública, Anita Espasandin siempre se mostró cautelosa al hablar de los vínculos familiares. En una entrevista con ¡Hola! Argentina, la influencer explicó cómo construyen su relación con Benjamín Vicuña y sus respectivos hijos.

“Nosotros no vivimos juntos, no tenemos familia ensamblada, pero hemos viajado juntos en vacaciones. Los chicos de él y mis chicos se llevan bárbaro, pero siempre hay un límite. Yo respeto mucho a las mamás de sus hijos, él respeta también al papá de los míos, no nos involucramos de más”, expresó.

Anita Espasandin y Benjamín Vicuña

Con este mensaje, Anita Espasandin volvió a poner el foco en la importancia de proteger y acompañar a los niños, una temática sobre la que suele manifestarse en sus redes. Sus palabras reflejan una mirada comprometida sobre las infancias y la necesidad de brindarles contención, cuidado y estabilidad, valores que considera fundamentales en cualquier etapa de la vida.