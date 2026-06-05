Todas las fotos del reencuentro de Benjamín Vicuña con sus hijos: juegos, diversión y amor

En medio de las románticas vacaciones de la China Suárez y Mauro Icardi, los hijos de la actriz, Rufina, Amancio y Magnolia, regresaron a la Argentina para disfrutar de unos días con sus papás. Benjamín Vicuña no dudo en recibirlos con los brazos abiertos y en llevarlos a recorrer desde rodajes hasta plazas con juegos. En su cuenta de Instagram, el actor prioriza compartir las publicidades de su trabajo, pero le brindó el espacio a los menores, mostrando el tierno reencuentro, entre diversión y mucho amor.

El reencuentro de Benjamín Vicuña con sus hijos

El reencuentro de Benjamín Vicuña con sus hijos: juegos, diversión y amor

Benjamín Vicuña se prepara para, por unas semanas, recibir a sus hijos Amancio y Magnolia en su casa en la Argentina. Desde que los menores se mudaron a Turquía con la China Suárez, los reencuentros se viralizan en redes sociales y medios de comunicación, demostrando la unión que tienen padre e hijos, y que sigue creciendo a pesar de las distancias. En los últimos días, los menores regresaron a la Argentina, donda pasaron una jornada de juegos, diversión y mucho amor con el actor.

El reencuentro de Benjamín Vicuña con sus hijos

En un posteo de Instagram, Vicuña escribió cómo vivió el comienzo del otoño junto con Amancio y Magnolia. Con el objetivo de disfrutar al máximo todas las posibilidades de estar juntos, recorrieron desde plazas con juegos hasta el rodaje para el que se preparó el actor. En las postales, se veía un detalle tierno que los menores agregaron al guion, además de que fueron parte de las grabaciones. De la misma manera, Benjamín preparó salidas al aire libre, como tardes en velero, caminatas por la costa y llenar el álbum del mundial.

Sin embargo, no solo estuvieron junto a él los hijos que tiene con la China Suárez. Los hermanos mayores de Amancio y Magnolia, fruto de la relación con Pampita, también aprovecharon para reencontrarse y disfrutar de la estadía de ellos en la Argentina. Es así como Vicuña disfrutó de ver a sus cinco hijos juntos, haciendo crecer más la complicidad entre ellos. Entre sonrisas y mucho amor, el actor compartió las mejores postales de su reencuentro, resguardando algunos momentos para la intimidad.

El reencuentro de Benjamín Vicuña con sus hijos

Benjamín Vicuña está viviendo unas semanas al máximo. Desde el estreno y éxito de Secreto en la Montaña, la obra de teatro que protagoniza con Esteban Lamothe, hasta el reencuentro con sus hijos, el actor no dudó en compartirlo en sus redes sociales y recibir los comentarios de sus seguidores. Los usuarios destacaron el amor que se ve en los menores con su papá, y todas las divertidas salidas y postales que surgieron de esta visita muy esperada. Tras dos meses alejado de Magnolia y Amancio, Vicuña disfruta cada segundo, mientras se prepara para que ellos regresen a Turquía, junto a su mamá, la China Suárez, y la pareja Mauro Icardi.

A.E