Anita Espasandin se sumó a la tendencia patchwork en abrigos y sorprendió con sus accesorios

Hasta hace poco tiempo atrás, Anita Espasandin era ajena a los medios de comunicación pero tras el blanqueo de su romance con Benjamín Vicuño, su nombre resuena fuertemente. Es que la mujer de 42 años comenzó a tener un alto perfil al ser la fiel compañera de su novio en diversos eventos, pero también encontró en Instagram su lugar donde compartir sus intereses y conocimientos fashionistas. Con este tipo de contenidos, logró conformar una fiel comunidad.

Es por esto, que sus publicaciones captan la atención de muchos. En esta ocasión, Anita mostró un look de día en que marcó la tendencia que toma gran lugar respecto a los abrigos de la temporada, pero también cómo la combinación con accesorios llamativos puede elevar y cambiar el estilo de un look.

El llamativo look de Anita Espasandin

En diversas ocasiones, Anita Espasandin dejó en claro que no teme a conformar outfits jugados y llamativos. Desde abrigos con plumas a combinación de prendas con diversas texturas y estampados, demostrando que la moda es un espacio donde se puede "jugar" y apostar por elecciones, que muchas veces, rompen con la norma pero que evidencian personalidad.

En esta contexto, en las últimas horas, la novia de Benjamín Vicula volvió a llamar la atención con su look. Frente a un espejo, Anita lució un look urbano de día, lleno de detalles que crean un outfit arriegado, al combinar diversos estampados y texturas, como así también colores.

La base es un blazer largo oversize cuadrillé en tonos grises pero tiene la técnica patchwork, que se trata de un técnica que une telas de distintos estampados. En este caso, el saco fue intervenido con parches y detalles de color, como rojos, azul y el estampado animal print, brindando originalidad. La combinación logra un equilibrio entre lo sofisticado y lo casual, con una impronta moderna.

La técnica patchwork es una de las tendencias de la temporada, aunque su uso en la moda data de décadas atrás ya que se conforman diseños únicos. En los últimos días, Zaira Nara dejó en claro que esta tecnica es el boom para las prendas de este invierno, al lucir un blazer que combina diversos tipos de cuadrillé. Anita ahora confirma que es será de los diseños más vistos para enfrentar al frío.

Pero Anita no solo puso como protagonista a su abrigo combinada con un jean, sino que llenó de detalles su look con accesorios. La riñonera de cuero negro con largos flecos, que suma movimiento y carácter al estilismo, es una de ellas, que combinó con zapatillas negras clásicas. Pero las medias se llevaron todos los halagos, conformada por transparencias con detalles en negro, siendo sofisticada para elevar el look y generando un juego visual.

Repleto de detalles, Anita Espasandin armó un look lleno de tendencias y guiños fashionistas, mostrando una vez más sus conocimientos en la industria de la moda y marcando lo que se viene para la temporada de invierno.