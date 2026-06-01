Anita Espasandin mostró el problema hogareño que enfrenta y pidió ayuda

Anita Espasandín dejó ver un aspecto cotidiano de su hogar al mostrar un rincón donde una planta de gran porte ocupa un lugar central. La influencer abrió las puertas de su casa para conseguir respuestas por un inconveniente que se le presentó. La escena reflejó cómo la naturaleza forma parte de la dinámica de la propiedad y cómo reaviva la decoración del espacio con una impronta que refleja su personalidad.

El problema hogareño de una de las plantas de Anita Espasandín que la llevó a pedir ayuda

A través de sus redes sociales, Anita Espasandín compartió una postal hogareña en la que se destacó la presencia de una planta de interior que acompaña la estética de su vivienda. El ejemplar se convirtió en protagonista de la imagen revelando un detalle que llamó la atención y que ya le genera preocupación. La situación la impulsó a pedir ayuda para volver a darle vida a este sector de su propiedad.

Anita Espasandín

En las últimas horas, la influencer utilizó sus redes sociales para mostrarle a sus seguidores una particular situación. En una imagen se pudo ver un amplio sector del interior de su vivienda y, en primer plano, una gran planta de hojas verdes. Junto a la foto, explicó que estaba atravesando un inconveniente con su ejemplar: "Se me caen las hojas verdes de mi Pandurata. Alguien que sepa porque puede ser". Sus dudas abrieron un amplio debate en redes sobre los cuidados de las especias que se utilizan para la decoración de interiores.

Según destacaron en las reacciones de los seguidores de Anita Espasandín, esta planta es originaria de África tropical y se convirtió en una de las favoritas para ambientar hogares modernos. Su porte elegante y la forma particular de sus hojas la hacen destacar en cualquier espacio. En ambientes interiores puede alcanzar hasta dos metros de altura, mientras que en su hábitat natural crece mucho más. Su estructura y su follaje perenne la convierten en un recurso que aporta presencia y frescura.

El patio interno de Anita Espasandín

El problema que enfrenta la novia de Benjamín Vicuña, al notar la caída de hojas verdes en su planta, es una situación frecuente en esta especie. La pérdida de follaje puede estar relacionada con exceso de riego, falta de humedad ambiental, deficiencia de luz o cambios bruscos de temperatura. Por lo que muchos le recomendaron revisar el lugar donde está ubicada, para lograr que recupere su vigor y mantenga la belleza de sus hojas. Se trata de un ejemplar que, aunque resistente, requiere cuidados específicos.

Impronta natural y grandes ventanales: El increíble patio interno de la casa de Anita Espasandín

La publicación que utilizó Anita Espasandín en su cuenta de Instagram para mostrar lo que sucedía con la planta de su casa permitió ver algunos de los detalles decorativos que eligió para este sector. El patio interno se destaca como un espacio central que conecta distintas áreas de la vivienda. El piso, compuesto por baldosas en color blanco y negro con diseño, aporta continuidad y facilita la circulación, siguiendo una coherencia estética.

Anita Espasandín

Los ventanales amplios que rodean el sector permiten que la luz natural ingrese de manera directa, generando una conexión constante con el interior y reforzando la sensación de amplitud. La decoración del patio se apoya en elementos funcionales, con mobiliario sencillo y plantas distribuidas en distintos rincones que aportan frescura. La disposición abierta lo convierte en un núcleo de encuentro. Además, las macetas que eligió para colocar plantas siguen una estética que ya es tendencia.

El estilo general del patio interno de Anita Espasandín se inclina hacia lo contemporáneo, con líneas simples y materiales que privilegian la practicidad. Los ventanales de gran tamaño cumplen un rol clave, ya que permiten que este espacio se perciba como parte del interior y al mismo tiempo como un área independiente. La integración entre piso, aberturas y decoración genera un ambiente equilibrado, pensado para acompañar la dinámica diaria de la casa y reforzar la conexión con la naturaleza.

Anita Espasandín

Anita Espasandín mostró un aspecto cotidiano de su hogar al dejar ver un rincón donde una planta de gran tamaño ocupa un lugar destacado. La escena permitió observar parte del interior y puso en evidencia un inconveniente con su ejemplar de Pandurata, una especie reconocida por sus hojas amplias y su porte decorativo. Este detalle reflejó cómo la naturaleza dialoga con el interiorismo de su propiedad.

VDV