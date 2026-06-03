Sofía Solá se suma al Ear Stacking con los accesorios tendencia: brillos y combinaciones

Sofía Solá sorprendió a todos con una propuesta que integró la tendencia del Ear Stacking, combinando estilos en una misma propuesta. La elección de la modelo la consolidó como una de las figuras que marcan tendencia en el mundo de la moda. Su elección refuerza el crecimiento de una estética que se adapta a distintos perfiles y que continúa expandiéndose en el mundo de la moda, mostrando nuevas formas de interpretar los accesorios.

Con brillos y combinaciones, Sofía Solá impactó a todos al sumarse a la tendencia del Ear Stacking

Sofía Solá compartió imágenes donde se la pudo ver luciendo la tendencia que gana espacio entre las celebridades , destacando cómo los accesorios se integran de manera natural en los estilos actuales. La propuesta confirma el avance de una estética que ya se luce en diferentes escenarios y que se posiciona como una de las más buscadas, ofreciendo combinaciones versátiles.

Sofía Solá

En las últimas horas, la hija de Maru Botana publicó una historia en su Instagram donde se la podía ver de perfil. De esta forma se destacaron los tres aros dorados que eligió para acompañar su look. La propuesta resaltó por la forma en que los dijes se distribuyeron en la oreja, logrando un efecto visual llamativo y moderno. La elección de tonos metálicos se convirtió en una de las más buscadas, ya que permite combinarla fácilmente.

La tendencia del Ear Stacking, a la que se sumó Sofía Solá, consiste en combinar varios aros, jugando con tamaños, formas y estilos. Esta tendencia se instaló con fuerza en la moda internacional y rápidamente ganó espacio en la Argentina, donde cada vez más celebridades apuestan por esta estética. La clave está en la superposición y en la posibilidad de personalizar el estilo según los gustos.

Sofía Solá

En el caso de la joven modelo, los accesorios que eligió se destacaron por su tono dorado, aportando brillo y un aire elegante, sin perder naturalidad ni estilo. El alza de esta tendencia responde a la versatilidad que ofrece. No se trata solo de sumar piezas, sino de crear un lenguaje a través de los accesorios. Desde aros pequeños y delicados hasta diseños más grandes y con piedras, la tendencia se adapta a distintos estilos y continúa marcando presencia en eventos, alfombras rojas y looks cotidianos.

Sofía Solá, Tini Stoessel y Lali Espósito imponen la tendencia del Ear Stacking

En las últimas horas, Sofía Solá se sumó a la tendencia mostrando cómo los dijes dorados pueden convertirse en protagonistas de un look sencillo pero efectivo. Su elección reforzó la idea de que el Ear Stacking no necesita de piezas excesivas para destacar, sino de una combinación pensada que resalte el perfil y aporte brillo. La historia de la modelo reflejaba un entorno cotidiano, reafirmando la versatilidad de este estilo.

Tini Stoessel

Por su parte, Tini Stoessel consolidó su lugar como referente de estilo en el verano, apostando por aros grandes con piedras. Su propuesta marcó una forma distinta de interpretar esta tendencia en alza, ya que no se limitó a los brillos metálicos, sino que incorporó color y volumen. De esta manera, la cantante sumó una nueva forma de lucir su elección, reflejando cómo puede adaptarse dependiendo de la ocasión.

En la misma línea, Lali Espósito se lució en distintas ocasiones con accesorios que marcaban su elección por el Ear Stacking. Durante una salida nocturna, optó por dos diseños plateados con una estética lineal. La elección se completó con anillos a juego, manteniendo la misma línea visual. Su propuesta reflejó que este estilo puede ser minimalista y coherente, sin perder impacto. La presencia de Sofía Solá, la ex Casi Ángeles y Tini Stoessel reflejan que la tendencia sigue creciendo y consolidándose en el terreno internacional.

Lali Espósito

Sofía Solá se posiciona dentro de una tendencia que combina accesorios, brillos y combinaciones, consolidándose como parte de una estética que gana espacio en la moda. La propuesta refuerza el crecimiento del Ear Stacking que se adapta a distintos perfiles y que continúa expandiéndose en el ámbito de las celebridades, mostrando nuevas formas de interpretar los detalles de un look.

VDV