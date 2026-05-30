Ni sastreros ni vestidos: Anita Espasandin dio cátedra de estilo sobre cómo lucir un conjunto de jean

Anita Espasandin volvió a deslumbrar con uno de sus looks más originales. La pareja de Benjamín Vicuña apostó por un conjunto total denim en tonos rosas que se destacó por su efecto desgastado y su impronta moderna. Lejos de la clásica versión azul del jean, eligió una propuesta que combina comodidad y tendencia, demostrando que el denim sigue reinventándose temporada tras temporada.

Anita Espasandin sorprendió en sus redes con un look total denim

Anita Espasandin dio cátedra de estilo sobre cómo lucir un conjunto de jean

El pilar fundamental de este conjunto es, sin lugar a dudas, la fusión entre el acabado del tejido y su coloración. Anita Espasandin apostó por una técnica de denim lavado que presenta un marcado contraste visual entre el negro del textil original y una tonalidad rosa saturada. Esta saturación cromática, sumada a las texturas del desgaste, no solo sumó dinamismo, sino que eleva la categoría de las prendas.

Anita Espasandin con un conjunto de pantalón y chaqueta de denim lavado en rosas

En el look de la influencer se observó cómo el efecto de lavado en tonos rosas actuó como un estampado natural que elimina la necesidad de accesorios recargados. La pieza clave es, sin duda, su campera de corte irregular, cuyo diseño asimétrico rompe con la linealidad tradicional y aporta un aire de frescura absolutamente disruptivo.

Es esta textura vibrante y el matiz rosado, producto de un lavado preciso, lo que le otorga al outfit una personalidad arrolladora, demostrando que el denim, cuando se interviene de manera estratégica, puede proyectar tanta elegancia como cualquier otra fibra noble.

Las claves de estilo que definen el look de Anita Espasandin

Anita Espasandin acertó al elegir un corte de prendas que moderniza la silueta tradicional, evitando la monotonía de los conjuntos de jean convencionales mediante su chaqueta de bordes asimétricos y su paleta de colores inusual. Un detalle lúdico que no pasa desapercibido es la incorporación de una paleta de ping-pong, que ella utiliza en sus posteos para Instagram dando un toque dinámico y casual.

Anita Espasandin reversiona el denim

Asimismo, la frescura que imprime la modelo al estilismo radica en la simplicidad del resto de los elementos que acompañan al look. Al permitir que la intensidad visual de su campera irregular, el tejido desgastado y el tono rosa sean las notas dominantes, logró un equilibrio perfecto que evita la saturación y potencia la sofisticación.

La audacia de Anita Espasandin

Para completar el look, la novia de Benjamín Vicuña eligió un par de zapatillas deportivas al tono. Además optó por usar el pelo suelto y un maquillaje no-makeup makeup, es decir que lució su piel bajo un efecto natural con un delineado fino y los labios en color nude.