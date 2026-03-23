Los 3 total looks de María Vázquez: monocromáticos llenos de tendencias

María Vázquez es una de las diseñadoras de moda más importantes de la industria argentina. En todo momento, mantiene su estilo campestre, a través de los colores inspirados en la naturaleza, pero busca la sofisticación de las prendas modernas y basadas en la comodidad de la ciudad. En los últimos días, disfrutó de unos paseos en Nueva York, donde pudo influenciarse de diferentes estilos internacionales. De esta manera, optó por destacar entre sus favoritos 3 looks que la ayudaron a marcar la tendencia de la monocromía de los colores.

María Vázquez

Los tres looks de María Vázquez con los que marcó la tendencia monocromática

1. El estilo pijamero del terciopelo

Durante las últimas pasarelas, la temporada Otoño-Invierno se llenó de un estilo muy particular que fusiona la comodidad con la originalidad de la moda: el estilo pijamero. Algunas celebridades optaron por prendas holgadas y de seda, que imitaban a las ropas que se utilizan para ir a dormir. Sin embargo, le encontraron la manera de darlo vuelta y transformarlo en un conjunto perfecto, que mezcla la elegancia con las estampas y telas diferentes.

María Vázquez dejó en claro que se unió a esta tendencia, cuando optó por un look total red, con la particularidad de era de terciopelo. El atuendo era holgado, y se perdía cuándo era el comienzo y el final de ambas prendas. Finalmente, lo cerró con unos zapatos originales plateados, demostrando que el estilo "pijama" puede ser perfecto para una salida nocturna.

María Vázquez y el total velvet

2. Los colores camel del otoño

La temporada de otoño mantuvo el color mocha mousse y sus diferentes tonalidades como los protagonistas de sus prendas. Las celebridades no dudan en ir por los terrenales, para fusionarse con la caída de las hojas y los atardeceres en las grandes ciudades.

Es por eso que María Vázquez optó por mantener el look total con una combinación de colores camel y marrones, que enamoró a sus seguidores. En las calles de la Gran Manzana, marcó una elección clásica para un estilo sofisticado y acogedor del conjunto suéter y jean. La parte superior era de un tono tostado, y se caracterizaba como perfecto para las bajas temperaturas por su abrigado cuello. La parte inferior se trataba de un pantalón wide leg de corderoy, con una tonalidad más tabaco. Para cerrar, optó por unos lentes de sol que fueron de la mano con su cartera de lujo.

María Vázquez y el total terra

3. El negro como signo de elegancia y poder femenino

El negro es un clásico de la elegancia y la sofisticación para todos los fanáticos de la moda. Sin embargo, en el estilo powerful woman, es uno de los más elegidos, ya que brindan un juego de formas con las prendas y una presencia en la figura de la modelo.

María Vázquez apuntó por el total black como el clásico que se mantiene en la tendencia, y brinda esta imagen poderosa sobre ella. Para un día de turismo en Nueva York, lució una camisa de seda con un pronunciado escote en V, que dejaba caer un cuello, para realzar la elegancia del look. En la parte inferior, se alejó de los últimos favoritos, y volvió a imponer los skinny jeans, con un pantalón negro que marcó su figura. Como cierre, elevó el look con unas botas de caña alta de tacón.

María Vázquez y el total black

Los expertos fashionistas y fanáticos de la moda no tardaron en notar los tres total look de María Vázquez durante su viaje a Nueva York. La diseñadora de moda demostró ser una gran observadora de tendencia y apostadora por originalidades dentro de la industria, al igual que una conocedora de los favoritos de todo el mundo.

A.E