Juli Poggio: "Marcos siempre queda metido en el medio"

En una entrevista distendida pero sincera para Intrusos, Juli Poggio habló de las últimas semanas intensas que le tocó atravesar, marcadas por rumores, "noticias falsas" y una exposición que, por momentos, la afectó emocionalmente. La ex Gran Hermano reconoció que no suele buscar conflictos, pero que muchas veces termina involucrada en situaciones que no le pertenecen.

"Yo nunca soy de buscar el quilombo, pero el quilombo me llega a mí”, dijo la influencer. Además, Juli recordó el mal momento que atravesó cuando comenzó a circular un rumor falso que la vinculaba con Nicolás Occhiato. “Me afectó porque no me gustan las fake news. Si digo algo, me hago cargo, pero en este caso era un invento”, explicó.

Juli Poggio, Marcos Ginocchio | Instagram

Juli Poggio y el impacto de la exposición mediática

En ese contexto, destacó el gesto de Flor Jazmín Peña, quien se comunicó con ella para tranquilizarla y salir a aclarar públicamente que no tenía nada que ver con la situación. “Es divina, tenemos muy buena relación y me dijo que iba a aclararlo para que no me sigan atacando”, contó.

Consultada sobre cómo maneja este tipo de situaciones, Juli Poggio fue sincera y admitió que no existe una fórmula para protegerse del todo. “Hago terapia y lo hablo ahí. Es tiempo, es aprender a aceptarlo”, explicó, y remarcó que hay días en los que los comentarios negativos pesan más. “Si uno está sensible, obviamente te entran las balas”, reconoció.

El nombre de Marcos Ginocchio vuelve a aparecer

Otro de los temas que surgió durante la charla fue el conflicto que tiempo atrás se generó con la China Suárez, a partir de un comentario que fue malinterpretado. Juli Poggio minimizó el episodio y aseguró que no le afectó. “Me cagué de risa, no podía creer que se haya entendido así”, dijo, y aclaró que siempre admiró a la actriz. Cuando los periodistas le preguntaron si creía que esa situación estaba relacionada con Marcos Ginocchio, Juli respondió sin vueltas y lanzó la frase que rápidamente se impactó a todos: “Marcos siempre queda metido en el medio”.

Lejos de cualquier tensión, explicó que hoy mantienen una relación de amistad muy cercana, similar a la que construyeron dentro de la casa. “Cada proyecto que tengo, él viene a apoyarme, y yo hago lo mismo con él”, contó. Además, dejó en claro que atraviesa un gran presente sentimental con su actual pareja. “Estoy muy enamorada. Nunca tuve una relación tan sana y tan linda como la que tengo ahora”, afirmó, y volvió a cerrar definitivamente los rumores que insisten en vincularla sentimentalmente con Marcos.